Borsa İstanbul'da işlem gören Garanti BBVA (GARAN), yurt dışındaki iştiraklerine ilişkin önemli bir satış işlemini tamamladı. Banka, Romanya'da faaliyet gösteren iki şirketinin paylarını 3 milyar 14 milyon Rumen leyi bedelle devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Satış sonucunda 30 Eylül 2026 tarihli finansallara göre 6,7 milyar TL kâr oluştu.

GARANTİ BBVA'DAN 6,7 MİLYAR TL'LİK SATIŞ KÂRI

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), 3 Kasım 2026 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, Romanya'da faaliyet gösteren Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. şirketlerinin satış işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Bankanın Hollanda'da kurulu bağlı ortaklıkları Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V. tarafından gerçekleştirilen işlem kapsamında, iki şirketin sermayesinin tamamını temsil eden paylar Raiffeisen Bank S.A.'ya devredildi.

Toplam 3 milyar 14 milyon Rumen leyi (RON) bedelle gerçekleştirilen satış, gerekli düzenleyici kurum izinlerinin alınmasının ardından 2 Kasım 2026 tarihinde tamamlandı.

Garanti BBVA, satışa konu iştiraklerin 30 Eylül 2026 tarihli finansal verileri esas alındığında işlemden 6,7 milyar TL kâr oluştuğunu bildirdi.

SATIŞ ANLAŞMASI MART AYINDA İMZALANMIŞTI

Garanti BBVA, 28 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Romanya'daki iştiraklerinin satışı için 591 milyon euro bedelle anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Düzenleyici kurumların onayına bağlı olan işlemin yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyordu.

Gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte pay devir işlemleri kasım ayının ilk günlerinde sonuçlandırıldı.

GARANTİ BBVA'NIN ROMANYA'DAKİ İŞTİRAK ORANI SIFIRA İNDİ

Satışın tamamlanmasıyla Garanti BBVA'nın söz konusu şirketlerdeki dolaylı iştirak ve oy hakkı oranları sıfıra geriledi.

Bankanın KAP açıklamasına göre satılan iştiraklerin son finansal tablolardaki konsolide aktif toplamına oranı yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

Garanti BBVA, iştirak ilişkisinin sona ermesinin bankanın faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlgi'de bahsedilen Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarihli kararı doğrultusunda; Hollanda'da mukim bağlı ortaklıklarımız Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V.'nin, Romanya'da kurulu Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. şirketlerinin sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının, Raiffeisen Bank S.A.'ya satılmasına ilişkin olarak bir Hisse Alım Sözleşmesi imzaladığı duyurulmuştu. İlgili düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınması sonucu, satış işlemi tamamlanmıştır."