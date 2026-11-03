Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin, "(Geçen ay) En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.

YILLIKLANDIRILMIŞ MAL İHRACATI

Bakan Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatına ilişkin, "Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi aştık" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, "Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz" diye konuştu.