VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, COP31 öncesinde Sıfır Atık Vakfı ve MEXT Teknoloji iş birliğiyle hazırlanan yeni finansman paketinin ayrıntılarını paylaştı.

Arslan, bankanın kalkınma odaklı değer bankacılığı anlayışı kapsamında 50 milyar TL büyüklüğünde bir finansman paketini devreye aldığını açıkladı.

Toplam 12 farklı üründen oluşan paketle çevreye duyarlı üretim, kaynak verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

50 MİLYAR TL'LİK FİNANSMAN PAKETİ HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Osman Arslan'ın açıklamalarına göre paket kapsamında desteklenmesi planlanan başlıca alanlar şöyle;

KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları

Depreme dayanıklı yapıların inşası ve mevcut yapıların güçlendirilmesi

Yenilenebilir enerji yatırımları

İşletmelerin çatı tipi güneş enerjisi sistemleri

Atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması

Denizlerin temizlenmesi ve müsilajla mücadele

Kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi

Çevreye duyarlı üretim süreçlerinin geliştirilmesi

Arslan, VakıfBank'ın finansman sağlayacağını, MEXT Teknoloji'nin ise işletmelerin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunacağını belirtti.

Paketin 12 ayrı finansal ürününün başvuru koşulları ve faiz oranlarına ilişkin ayrıntılar ise açıklamada paylaşılmadı.

2027'DE KREDİ BÜYÜMESİ ENFLASYONUN ALTINDA KALABİLİR

Osman Arslan, bankacılık sektörünün 2027 yılı görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bankaların gelecek yılın bütçe çalışmalarına başladığını belirten Arslan, kredi büyümesi planlamalarında Orta Vadeli Program'ın (OVP) hedeflerini esas aldıklarını ifade etti.

Arslan, gelecek yıl da kredi büyümesinin enflasyonun bir miktar altında gerçekleşebileceğini öngördüklerini bildirdi.

Söz konusu yaklaşımın, fiyat istikrarının sağlanmasına ve enflasyonla mücadele programına katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 3,5

Bankacılık sektörünün finansal görünümünü değerlendiren Arslan, sermaye yeterlilik oranlarının güçlü olduğunu ifade etti.

Kredilerin takibe dönüş oranının yüzde 3,5 seviyesinde bulunduğunu belirten Arslan, söz konusu oranın yönetilebilir düzeyde olduğunu söyledi.

Arslan, takibe dönüş oranlarında özellikle KOBİ ve bireysel kredilerin etkili olduğunu, büyük işletmelerde geri ödenmeyen kredi oranlarının ise daha düşük seviyelerde bulunduğunu dile getirdi.