Borsa İstanbul'da işlem gören Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN), yatırımcıların beklediği temettü kararını açıkladı. Şirket, 2025 yılı konsolide finansal tablolarında 4,5 milyar TL net kâr kaydetmesine rağmen yasal kayıtlarında 2 milyar TL'yi aşan zarar bulunması nedeniyle kâr payı dağıtmama kararı aldığını duyurdu. Yönetim Kurulunun temettü dağıtılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacak.

4,5 MİLYAR TL NET KÂR AÇIKLAMIŞTI

Tümosan'ın KAP açıklamasına göre şirketin 31 Aralık 2025 tarihli, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 4 milyar 525 milyon 144 bin 877 TL net dönem kârı bulunuyor.

Buna karşılık Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarda 2 milyar 50 milyon 248 bin 114,24 TL net dönem zararı yer alıyor.

Şirket, ilgili mevzuat, esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığını belirtti.

Bu nedenle 2025 yılı kârından temettü dağıtılmamasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verildi.

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