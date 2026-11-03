Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, 3 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen anlaşmanın şirketin ciro ve kârlılık göstergelerine doğrudan olumlu katkı sağlayacağı vurgulandı.

ASELS HİSSELERİNDE SON DURUM

Dev anlaşmanın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören ASELS paylarında hareketlilik dikkat çekti.

Güne 341,00 TL seviyesinden başlayan hisse, haber akışının yarattığı ilk volatiliteyle gün içinde en yüksek 347,00 TL seviyesini test etti.

3,31 milyar liralık yoğun hacmin eşlik ettiği seansta hisse senedi, gelen kâr realizasyonlarının ardından saat 10:49 itibarıyla primini koruyarak 342,75 TL bandında dengelenme arayışını sürdürdü.

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