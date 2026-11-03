Google Haberler

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN (ASELS), uluslararası bir alıcıyla hava savunma sistemleri tedarikine yönelik 1,1 milyar ABD doları tutarında devasa bir satış sözleşmesine imza attığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, 3 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen anlaşmanın şirketin ciro ve kârlılık göstergelerine doğrudan olumlu katkı sağlayacağı vurgulandı.

ASELSAN’da hedef fiyat yükseldi: Potansiyeli yüzde 58’i aştı ASELSAN’da hedef fiyat yükseldi: Potansiyeli yüzde 58’i aştı

ASELSAN’dan uluslararası arenada milyar dolarlık imza, Görsel 1

ASELS HİSSELERİNDE SON DURUM

Dev anlaşmanın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören ASELS paylarında hareketlilik dikkat çekti.

Güne 341,00 TL seviyesinden başlayan hisse, haber akışının yarattığı ilk volatiliteyle gün içinde en yüksek 347,00 TL seviyesini test etti.

3,31 milyar liralık yoğun hacmin eşlik ettiği seansta hisse senedi, gelen kâr realizasyonlarının ardından saat 10:49 itibarıyla primini koruyarak 342,75 TL bandında dengelenme arayışını sürdürdü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'ten fon soruşturmasında dikkat çeken açıklamaBakan Gürlek'ten fon soruşturmasında dikkat çeken açıklama
AKSEN'de bilanço heyecanı! Finansal sonuçlar için tarih verildiAKSEN'de bilanço heyecanı! Finansal sonuçlar için tarih verildi

Google Haberler