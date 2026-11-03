Bitcoin, ekim ayında yaşanan satış baskısıyla yüzde 7,4 değer kaybederek üç aylık yükseliş serisini sonlandırdı. Yüksek faizler, teknoloji hisselerindeki düşüş ve Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık siber saldırı kripto para piyasasındaki kayıpları artırdı. Ekim ayında kripto varlıkların toplam piyasa değerinde 265 milyar dolarlık gerileme yaşandı.

BİTCOİN'İN ÜÇ AYLIK YÜKSELİŞ SERİSİ SONA ERDİ

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında yükseliş kaydeden Bitcoin, ekim ayında düşüşe geçti. Kripto para, ay boyunca yüzde 7,4 değer kaybederek 77 bin 437 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin temmuz ayında yüzde 7,2 yükselişle 62 bin 884 dolara, ağustosta yüzde 25,3 artışla 78 bin 816 dolara ve eylülde yüzde 6,1 kazançla 83 bin 597 dolara ulaşmıştı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,1, ikinci çeyreğinde yüzde 13,9 değer kaybeden Bitcoin, üçüncü çeyrekte yüzde 42,5 yükselmişti. Ekim ayındaki düşüşle birlikte kripto parada üç aylık yükseliş serisi sona erdi.

KRİPTO PARA PİYASASINDAN 265 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Bitcoin'deki gerileme, kripto para piyasasının toplam değerini de aşağı çekti.

Tüm kripto varlıkların toplam piyasa değerini gösteren Total Market, ekim ayında 265 milyar dolar azalarak 2 trilyon 601 milyar dolara geriledi. Böylece küresel kripto para piyasasında önemli ölçüde değer kaybı yaşandı.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ? YÜKSEK FAİZ VE BİNANCE SALDIRISI ETKİLİ OLDU

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, Bitcoin'deki düşüşün yalnızca kripto para piyasasına özgü gelişmelerden kaynaklanmadığını belirtti.

ABD'de yüksek faiz ortamı, tahvil getirileri ve teknoloji hisselerinde yaşanan satışların Bitcoin üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Başkaya, Binance'e yönelik yaklaşık 6,3 milyar dolarlık siber saldırının da piyasadaki satışları artırdığını söyledi.

Başkaya, söz konusu saldırının Bitcoin ağını değil, merkezi bir kripto para borsasının altyapısını hedef aldığını vurguladı.

BİNANCE KAYIPLARIN YÜZDE 95'İNİ KARŞILADI

Binance'in 1 Kasım itibarıyla saldırı kaynaklı kayıpların yüzde 95'ini karşıladığını ve para çekme işlemlerini aşamalı olarak yeniden başlattığını aktaran Başkaya, aynı gün yaklaşık 3,64 milyar dolarlık net müşteri çıkışı yaşandığını bildirdi.

Bu gelişmelerin yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Başkaya, kripto para piyasasında güven unsurunun yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çekti.

KASIM AYINDA BİTCOİN'İN YÖNÜNÜ FED BELİRLEYEBİLİR

Bitcoin'in kasım ayındaki seyrinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarının belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Mete Ali Başkaya'ya göre tahvil getirileri, kurumsal fon akışları ve Binance saldırısının ardından yatırımcı güveninin ne ölçüde toparlanacağı, Bitcoin fiyatının yönünü etkileyebilecek başlıca faktörler arasında bulunuyor.

Kripto para piyasasında yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Fed'in faiz politikası ve küresel piyasalardaki risk iştahına ilişkin gelişmeleri yakından takip edecek.

BTC yazım sırasında yüzde 1,95’lik düşüş ile 76640 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA

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