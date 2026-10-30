Borsanın sıcak cüzdanlarından milyarlarca dolarlık dijital varlığın yetkisiz hesaplara aktarıldığının tespit edilmesi üzerine para çekme işlemleri geçici olarak durduruldu.

Sektör tarihinin en büyük siber saldırısı olarak nitelendirilen olayla birlikte Bitcoin 78 bin dolar seviyesine kadar çekilirken, altcoin piyasasında kayıplar derinleşti.

BTC 78 BİN DOLARIN EŞİĞİNDE: "UPTOBER" HÜSRANLA BİTİYOR

Kripto varlık analiz platformu Coinglass ve blok zinciri veri kaynaklarına göre Binance bağlantılı cüzdanlardan yaklaşık 5,3 milyar dolarlık olağan dışı çıkış gerçekleşti.

Bu çıkışın 1,66 milyar dolarını USDT, yaklaşık 1,45 milyar dolarını (17 bin 985 adet) Bitcoin ve 767 milyon dolarını ise USDC oluşturdu.

Haberin yayılmasıyla birlikte lider kripto para birimi Bitcoin, cuma gününün ilk saatlerinde yüzde 3,5'in üzerinde değer kaybederek 78.505 dolar seviyesini test etti. Ekim ayını yüzde 6,1 kayıpla kapatmaya yönelen Bitcoin'in yanı sıra;

• Ethereum (ETH): Yüzde 4,4 düşüşle 2.256 dolara,

• BNB (Binance Coin): Borsa üzerindeki doğrudan baskının etkisiyle yüzde 7,8 kayıpla 700 dolara geriledi.

Tarihsel olarak yükseliş ayı kabul edilen ve piyasada "Uptober" olarak adlandırılan ekim ayı rallisi, ABD enflasyon baskısı ve siber saldırı şokuyla yerini sert kayıplara bıraktı.

ZARARIN BOYUTU 6,3 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Olayın teknik detaylarına ilişkin ilk bulgular, bir mühendisin ele geçirilen erişim yetkileri üzerinden yetkisiz çekimlerin başlatıldığına işaret ediyor.

Binance, güvenlik olayından etkilenen varlıkların toplam değerinin yaklaşık 6,3 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini bildirdi.

Boyutun kesinleşmesi halinde hadise, kripto para sektörünün bugüne kadar gördüğü en büyük dijital soygun olarak kayıtlara geçecek.

Binance yönetimi, kullanıcı zararlarının eksiksiz karşılanacağını ve rezerv fonlarının devreye sokulduğunu açıklayarak paniği yatıştırmaya çalıştı.

İHRAÇÇILARDAN ACİL MÜDAHALE: MİLYARLARCA DOLAR DONDURULDU

Çalınan fonların aklanmasını ve piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla stabil kripto para ihraççıları acil durum protokollerini devreye aldı:

• Tether: Olayla bağlantılı cüzdanlardaki yaklaşık 1 milyar 567 milyon USDT'yi bloke etti.

• Circle: 800 milyon USDC'yi aşan şüpheli varlığı hızla dondurdu.

Sektör devlerinin iş birliğiyle şu ana kadar saldırıyla ilişkili yaklaşık 2,5 ila 3 milyar dolarlık fon hareket kabiliyetini kaybetti.

Binance’in kurucu ortağı Changpeng Zhao (CZ) ise yaptığı açıklamada sürecin açık bir siber saldırı görünümü taşıdığını belirterek, şirket yönetiminde olmasa da büyük bir hissedar olarak tüm kullanıcı bakiyelerinin eksiksiz korunmasını beklediğini ifade etti.

Piyasada gözler borsanın güvenlik soruşturmasını tamamlayıp para çekimlerini yeniden ne zaman açacağına çevrilmiş durumda.

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