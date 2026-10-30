29 Ekim gecesi borsanın sıcak cüzdanlarından yeni açılan adreslere yaklaşık 2,53 milyar dolar değerinde kripto varlığın aktarılması, "Binance hacklendi mi?" iddialarını gündeme taşıdı.

Transferlerin zincir üstü (on-chain) verilerde tespit edilmesinin ardından piyasada panik havası hakim olurken, hem borsa yönetiminden hem de kurucu ortak Changpeng Zhao'dan (CZ) peş peşe açıklamalar geldi.

BİNANCE: OLASI GÜVENLİK AÇIĞI ARAŞTIRILIYOR, FONLAR GÜVENDE

İddiaların ardından kamuoyunu bilgilendiren Binance, sisteme yönelik olası bir güvenlik ihlali bildiriminin aktif olarak incelendiğini duyurdu. Borsa yetkilileri teknik ekiplerin verileri anlık olarak takip ettiğini belirterek şu güvenceyi verdi:

"Ekiplerimiz bildirilen olası güvenlik sorununun farkında ve durumu ivedilikle araştırmaktadır. Kullanıcı fonları tamamen güvendedir. Doğrulanmış bilgiler elde edildikçe resmi kanallarımızdan duyuru yapılacaktır."

Açıklamada ayrıca böylesi kriz anlarını fırsat bilerek hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışan kimlik avı (phishing) dolandırıcılarına karşı kullanıcıların dikkatli olması ve resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

CZ: "BİR HACK GİBİ GÖRÜNÜYOR, FONLARIN KARŞILANMASINI BEKLİYORUM"

Binance'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), X platformu üzerinden yaptığı açıklamada durumun bir siber saldırı işareti taşıdığını ifade etti.

Şüpheli hareketliliğin ardından stabil kripto para ihraççıları Tether ve Circle'ın gösterdiği refleksin kritik olduğunu vurgulayan CZ, Tether'in yaklaşık 971 milyon dolarlık, Circle'ın ise yaklaşık 823 milyon dolarlık varlığı hızla dondurmasını takdirle karşıladığını bildirdi.

Mevcut yönetimdeki rolüne ve kullanıcı haklarına değinen Zhao, "Artık Binance'ı fiilen yönetmiyorum ancak bir hissedar olarak tüm kullanıcı fonlarının eksiksiz şekilde korunmasını ve karşılanmasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının boyutu ve transferlerin kaynağına dair resmi soruşturma ve teknik analiz süreci devam ediyor.