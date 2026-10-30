ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,75 – 4,00 aralığında sabit tuttu. Karar metninde güçlü büyüme ve tüketici harcamalarına dikkat çekilirken, 10'a karşı 2 oyla alınan kararda iki üyenin 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullanması dikkat çekti.

Fed Başkanı Kevin Warsh, 3. çeyrek büyümesinin muhtemelen yüzde 3'ün üzerinde geleceğini öngörürken enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Warsh ayrıca FOMC'nin toplantı yapısında strateji odaklı revizyonlar planladığını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bölgede artan enflasyon risklerine işaret ederek aralık ayı toplantısında yeni bir faiz artırımının masada olabileceği sinyalini verdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise faizleri sabit tutarken, 2013'teki yüzde 2 enflasyon hedefinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının hedefle uyumlu olduğunu bildirdi.

KRİPTO VARLIK ŞOKU

Dünyanın en büyük borsası Binance’e yönelik siber saldırı iddiaları piyasayı sarstı.

Şirket, olası güvenlik açığına karşı teknik incelemenin sürdüğünü ve dondurulan varlık tutarının doğrulanmış olarak 2,5 milyar dolara ulaştığını teyit etti.

JEOPOLİTİK TANSİYON VE ABD SİYASETİ

Rusya'nın Odesa liman altyapısına yönelik yeni saldırıları ile Orta Doğu'daki temasların tıkanması küresel petrol piyasalarında risk primini canlı tutuyor.

ABD'de ise 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Başkan Trump bazı eyalet mitinglerini iptal ederken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch mali baskıların seçim sonucundan bağımsız süreceğini bildirdi.

YURT İÇİ PİYASALAR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 primle 11.165,44 puandan kapanış gerçekleştirdi. Yeni günde endeksin küresel piyasaların paralelinde yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

Dış ticaret dengesinde ise eylül ayında ihracat yıllık bazda yüzde 15,3 artışla 26 milyar dolara, ithalat ise yüzde 5,6 artışla 31,1 milyar dolara ulaştı.

Aylık dış ticaret açığı yüzde 25,8 daralarak 5,2 milyar dolara gerilerken, yılın ilk dokuz ayındaki toplam açık 71 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracattaki güçlü performans cari dengeye soluk aldırsa da son dönemde tırmanan petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda dış denge üzerindeki risk oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor.

GÜNÜN TAKVİMİ VE TAKİP EDİLECEK BAŞLIKLAR

• 10.00: TÜİK ekonomik güven endeksi ve 3. çeyrek turizm İstatistikleri.

• 11.00: Kültür ve Turizm Bakanlığı yabancı ziyaretçi verileri.

• 14.00: TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti (geçtiğimiz hafta yapılan 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından, enflasyon patikası ve enerji fiyatlarının seyrine dair verilecek mesajlar piyasanın odağında olacak).

• Yurt Dışı: G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Almanya ve Euro Bölgesi öncü büyüme (GSYH) verileri.