ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından yayımlanan öncü gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre ülke ekonomisi temmuz-eylül döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,4 oranında büyüdü.

Piyasa analistlerinin medyan beklentisi büyümenin yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,2 büyüme kaydeden ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yakaladığı bu ivmeyle resesyon endişelerini geride bırakarak yukarı yönlü toparlanmasını güçlendirdi.

BÜYÜMEYİ YATIRIM VE KAMU HARCAMALARI SIRTLADI

Ekonomik aktivitedeki hızlanmada iç talep dinamikleri belirleyici oldu. Üçüncü çeyrekte büyümenin ana itici güçleri:

• Özel Sektör Yatırımları: Şirketlerin sermaye ve teknoloji yatırımlarındaki artış hızı ikinci çeyreğe kıyasla belirgin şekilde ivmelendi.

• Tüketici Harcamaları: Hanehalkı tüketim harcamaları dirençli seyrini koruyarak GSYH'ye pozitif katkı sunmayı sürdürdü.

• Kamu Harcamaları: Federal ve yerel kamu harcamalarının yeniden yükselişe geçmesi büyümeyi doğrudan destekledi.

Buna karşılık, küresel talepteki yavaşlamaya bağlı olarak ihracatta yaşanan gerileme büyüme hızını kısmen törpüledi.

Ayrıca GSYH hesaplamasında negatif girdi olarak yer alan ithalat hacminin ikinci çeyreğe göre daha fazla artış göstermesi, net dış ticaretin büyümeyi sınırlayıcı bir etki yaratmasına yol açtı.

PCE FİYAT GÖSTERGELERİNDE ENFLASYON SİNYALLERİ

Büyüme verileriyle eş zamanlı olarak açıklanan ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksleri ise enflasyonist baskılarda dengelenmeye işaret etti:

• Manşet PCE: Üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 artış kaydetti. İkinci çeyrekteki yüzde 5,0'lik sıçramanın ardından gelen bu veri, yüzde 3,4 olan piyasa tahmininin belirgin altında kalarak fiyat baskılarında hız kesildiğini gösterdi.

• Çekirdek PCE: Gıda ve enerji kalemlerini içermeyen çekirdek PCE fiyat endeksi ise çeyreklik bazda yüzde 2,5 yükseldi. Bir önceki çeyrekte yüzde 3,3 artan endeks, yüzde 2,4 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Ekonomi çevreleri, dirençli büyüme temposuna eşlik eden dengeli PCE verilerinin Fed'in faiz patikasında elini rahatlatabileceğini ancak çekirdek taraftaki yapışkanlığın yakından izlenmeye devam edeceğini ifade ediyor.