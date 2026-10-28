ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği ekim ayı faiz kararını açıkladı. Enflasyon görünümü, ABD ekonomisindeki büyüme ve iş gücü piyasasına ilişkin verilerin öne çıktığı toplantıda alınan karar, dolar, altın, borsa ve tahvil piyasaları açısından önem taşıyor. Peki, Fed faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası faiz artırdı mı, indirdi mi? İşte 28 Ekim 2026 Fed faiz kararı ve önceki toplantıların sonuçları...

FED POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 3,75-4,00 ARALIĞINDA SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), 28 Ekim 2026 tarihinde sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımına giden Fed, ekim toplantısında değişikliğe gitmezken gözler yılın son faiz kararının açıklanacağı aralık ayına çevrildi.

PİYASALARIN FED FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?

Fed'in ekim ayı toplantısı öncesinde piyasalarda faizlerin sabit bırakılacağı beklentisi ağırlık kazanmıştı.

CME Group'un FedWatch verilerine göre yatırımcılar, politika faizinin yüzde 3,75-4,00 aralığında korunmasına yaklaşık yüzde 90 olasılık veriyordu.

Fed'in eylül ayında gerçekleştirdiği faiz artırımının ardından ekim toplantısında beklemede kalabileceği değerlendirilirken, para politikasında sonraki adımların ne zaman atılacağına ilişkin belirsizlik sürüyordu.

Özellikle yüksek seyreden enflasyon, güçlü tüketici harcamaları ve ABD ekonomisindeki dirençli görünüm, faiz artışlarının devam edip etmeyeceği konusunu gündemde tutuyordu.

FED BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE KARAR VERMİŞTİ?

Fed, 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti.

Karar, FOMC üyelerinin tamamının desteğiyle oybirliğiyle alınmıştı.

Fed, karar metninde ekonomik faaliyetin güçlü bir hızda genişlediğini, tüketici harcamalarının dirençli kaldığını ve enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğünü vurgulamıştı.

Banka, faiz artırımının enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesini desteklemeyi amaçladığını belirtmişti.

FED'İN 2026 YILINDAKİ FAİZ KARARLARI

ABD Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca gerçekleştirdiği toplantılarda enflasyon, istihdam ve ekonomik büyüme verilerini değerlendirdi.

Yılın ilk beş toplantısında politika faizini değiştirmeyen Fed, eylül ayında faiz artırımına gitmişti.

2026 yılında önceki Fed faiz kararları şöyle:

28 Ocak: Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı.

Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı. 18 Mart: Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı.

Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı. 29 Nisan: Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı.

Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı. 17 Haziran: Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı.

Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı. 29 Temmuz: Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı.

Faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı. 16 Eylül: Faiz 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildi.

Faiz 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildi. 28 Ekim: Faiz yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bırakıldı.



FED'İN BİR SONRAKİ FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası, 2026 yılının son faiz kararını 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği FOMC toplantısında açıklayacak.

Yılın sekizinci ve son toplantısında faiz kararının yanı sıra Fed yetkililerinin güncellenmiş ekonomik projeksiyonları ve faiz beklentileri de yayımlanacak.

Söz konusu toplantı, 2027 yılına ilişkin ABD para politikası beklentilerinin şekillenmesi açısından önem taşıyacak.