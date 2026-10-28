Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Bakan Işıkhan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşırken, düzenlemeye ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını da belirtti.

YENİ EMEKLİLİK MODELİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik açıklamasının ardından, emeklilik sisteminde yapılması planlanan değişiklikler yeniden gündeme geldi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü ve yeni emeklilik modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

Tayyar’ın paylaşımına göre Işıkhan, yeni modelin adaletli ve hakkaniyetli olması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DÜZENLEME CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK

Şamil Tayyar, görüşmede yeni emeklilik modelinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda somutlaştırılmasının planlandığının aktarıldığını belirtti.

Tayyar’ın açıklamasına göre, çalışmaların ardından nihai karar için düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNDE HENÜZ KESİN KARAR YOK

Tayyar, Bakan Işıkhan’ın kamuoyuna yansıyan bazı haberler üzerine henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını ifade ettiğini aktardı. Paylaşımda, sistem netleşmeden kamuoyuna açıklama yapılmasının düşünülmediği bilgisine de yer verildi.

Yeni modelin 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak şekilde kurgulandığı belirtilirken, düzenlemenin kapsamı, hangi emeklileri etkileyeceği ve uygulama ayrıntıları hakkında henüz kesinleşmiş bilgi paylaşılmadı.

Emeklilik sistemine ilişkin nihai kararın, hazırlıkların tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.