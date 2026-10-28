Dünya Bankası, altının da aralarında bulunduğu kıymetli metallerin fiyatlarında 2026 yılında yüzde 40 artış bekliyor. Emtia Piyasaları Görünümü raporuna göre sanayi metallerinde yüzde 25 yükseliş öngörülürken, küresel emtia fiyatlarının 2027 yılında yüzde 7 gerilemesi bekleniyor. Orta Doğu’daki savaş, arz kesintileri ve güvenli liman talebi fiyat beklentilerinde etkili oluyor.

ALTIN VE KIYMETLİ METALLERDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Dünya Bankası’nın raporunda, jeopolitik gelişmeler ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin güvenli liman varlıklarına yönelik talebi artırdığı belirtildi. Bu gelişmelerin etkisiyle altının da yer aldığı kıymetli metaller grubunda fiyatların 2026 yılında yüzde 40 yükselmesi bekleniyor.

Raporda, kıymetli metallerdeki artışın 2027 yılında bir miktar yavaşlayacağı tahminine de yer verildi.

Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları ve yük taşımacılığı üzerindeki etkileri ile Karadeniz’de tahıl sevkiyatında yaşanan aksamalar, emtia fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca faktörler arasında gösterildi.

SANAYİ METALLERİNDE YÜZDE 25 ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Dünya Bankası, metal fiyatlarının 2026 yılında yüzde 25 artarak yeni zirvelere ulaşmasını bekliyor. Rapora göre alüminyum, bakır ve kalay fiyatlarının da bu yükselişle birlikte rekor seviyelere çıkması öngörülüyor.

Arz kesintilerinin yanı sıra yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve veri merkezlerine yönelik yatırımlardan kaynaklanan güçlü talebin metal fiyatlarını desteklediği belirtildi.

KÜRESEL ENERJİ FİYATLARINDA YÜZDE 32 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Raporda enerji fiyatlarına ilişkin tahminler de dikkat çekti. Dünya Bankası, küresel enerji fiyatlarının 2026 yılında yüzde 32 artarak 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşacağını öngördü.

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle küresel petrol stoklarının azalması ve petrol arzının 2026 yılında yüzde 5,2 gerilemesi bekleniyor. Raporda, bu düşüşün 2020’deki küresel durgunluk dönemi dışında son 40 yılın en büyük arz kayıplarından biri olacağı ifade edildi.

BRENT PETROL İÇİN 92 DOLAR TAHMİNİ

Petrol üretimindeki gerilemenin Brent petrol fiyatlarını kısa vadede yüksek seviyelerde tutabileceği belirtilirken, 2026 yılı için ortalama fiyat tahmini varil başına 92 dolar olarak açıklandı.

Dünya Bankası, küresel petrol talebinin bu yıl yüzde 2,5 azalmasını bekliyor. Raporda, talepte öngörülen düşüşün gerçekleşmemesi durumunda petrol fiyatlarının daha yüksek seviyelere çıkabileceği uyarısı yapıldı.

EMTİA FİYATLARINDA 2027’DE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Dünya Bankası, 2026 yılında kıymetli metaller, sanayi metalleri ve enerji fiyatlarında yükseliş öngörürken, küresel emtia fiyatlarının 2027 yılında yüzde 7 gerilemesini bekliyor.

Raporda yer alan tahminler, jeopolitik risklerin, arz kesintilerinin ve enerji dönüşümüne yönelik yatırımların emtia piyasaları üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Altın ve diğer kıymetli metallerdeki yükseliş beklentisine karşın, 2027 yılı için genel emtia fiyatlarında düşüş öngörülmesi dikkat çekiyor.

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