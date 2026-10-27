Altının ardından gümüş fiyatlarında da satış baskısı derinleşiyor. Küresel piyasalarda ons gümüş, 27 Ekim Salı günü 52,63 dolara kadar gerileyerek 53 doların altını gördü. Yılın başında 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini kaydeden değerli metalde sert düşüş dikkat çekerken, yatırımcılar 50 dolar seviyesini takip etmeye başladı. Gözler ise ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları, ekim ayı boyunca etkili olan satış baskısından kurtulamadı.

Ekim ayının başında 60 doların üzerinde işlem gören ons gümüş, 27 Ekim'de 52,63 dolara kadar geriledi.

Özellikle 22 ve 23 Ekim tarihlerinde yoğunlaşan satışlar, değerli metalin kayıplarını artırdı. Sonraki işlemlerde görülen sınırlı toparlanmalar ise kalıcı olmadı.

Gümüş fiyatlarındaki gerilemede güçlenen dolar, yüksek tahvil getirileri ve yatırımcıların küresel piyasalardaki pozisyonlarını azaltması etkili oldu.

GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVESİNDEN YÜZDE 56'DAN FAZLA GERİLEDİ

Gümüş, 29 Ocak 2026 tarihinde ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde yönünü aşağı çeviren değerli metal, ekim ayının son haftasında 53 doların altını test etti.

Böylece gümüşün tarihi zirvesinden yaşadığı değer kaybı yaklaşık yüzde 57'ye ulaştı.

GÜMÜŞTE 50 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

Gümüş piyasasında teknik açıdan 53 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Ons gümüşün 53 doların altında kalıcı olması durumunda 50 dolar seviyesi bir sonraki önemli psikolojik destek noktası olarak değerlendiriliyor.

Satış baskısının devam etmesi ve 50 dolar desteğinin de kaybedilmesi halinde 48,64 dolar ve 45,56 dolar seviyeleri teknik açıdan gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 55 dolar ilk önemli direnç olarak takip ediliyor.

Bu seviyenin aşılması halinde 58,02 dolar ve ardından 60 dolar seviyeleri izlenebilir.

FED'İN 28 EKİM FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Gümüş yatırımcılarının odağında ABD Merkez Bankasının 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.

Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed'in faiz kararının yanı sıra para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar da önem taşıyor.

Bankanın sıkı para politikasının devamına işaret etmesi, gümüş üzerindeki baskıyı artırabilir. Daha ılımlı mesajlar ise değerli metalde toparlanma beklentilerini destekleyebilir.

GÜMÜŞ PİYASASINDA ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Kısa vadeli fiyat düşüşüne rağmen küresel gümüş piyasasında arz açığı beklentisi devam ediyor.

Silver Institute ve Metals Focus tarafından hazırlanan World Silver Survey 2026 raporuna göre, küresel gümüş piyasasında bu yıl 46,3 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor.

Tahminin gerçekleşmesi halinde piyasa üst üste altıncı yılını arz açığıyla tamamlayacak.

Bununla birlikte arz açığının devam etmesi, gümüş fiyatlarının kısa vadede mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor.

Doların seyri, faiz beklentileri ve yatırımcıların pozisyonları fiyat hareketlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Türkiye'de gram gümüş fiyatları ise ons gümüşün yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor. Bu nedenle küresel fiyatlardaki düşüşün yurt içindeki gram fiyatına aynı oranda yansıması gerekmiyor.