Değerli metaller cephesinde gümüş fiyatlarındaki geri çekilme hız kazandı.

Ekim ayında 62 dolar seviyesini test ettikten sonra zayıf bir seyir izleyen gümüş, küresel satış baskısıyla yeniden geriledi.



• Ons Gümüş: Saat 10:35 itibarıyla yüzde 3’ü aşan düşüşle değer kaybını sürdürerek 55,97 dolar seviyesine indi.

• Gram Gümüş: Ons gümüşteki gerilemeye paralel olarak yüzde 3,52 düşüş kaydetti ve 88,43 TL seviyesine kadar çekildi.

PİYASA ANALİZİ VE YÖN ARAYIŞI

Analistlere göre gümüşte satış baskısı bir miktar hafiflemiş görünse de aşağı yönlü riskler varlığını koruyor.

Fiyatların yeniden yukarı yönlü bir trend kazanabilmesi için kritik direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor.

Yukarı Yönlü Senaryo (Direnç Seviyeleri):



• 58,50 Dolar: Yükseliş trendinin yeniden ivme kazanması için ilk kritik eşik.

• 60 - 61 - 62 Dolar: 58,50 doların aşılması durumunda sırasıyla hedeflenecek direnç noktaları.

Aşağı Yönlü Senaryo (Destek Seviyeleri):

• 57,00 Dolar: Kısa vadeli ana destek eşiği.

• 56,40 ve 55,40 Dolar: Fiyatların 57 doların altında kalıcı olması durumunda gündeme gelecek dip seviyeler.

GRAM GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN DOLAR/TL FAKTÖRÜ

Gram gümüşün 89,17 TL seviyesine kadar gerilemesi kademeli alım yapmak isteyen yatırımcıların takibinde. Ancak uzmanlar, uluslararası piyasalardaki ons fiyatının henüz net bir dip yapmadığı konusunda uyarıyor.

Öte yandan, yurt içinde gram fiyatını belirleyen tek unsur ons gümüş değil. Dolar/TL kurundaki seyir, ons fiyatındaki düşüşlerin gram tarafındaki yansımasını sınırlayabilir ya da farklılaştırabilir.

Uzun Vadeli Görünüm: Gümüşün sanayi alanındaki yüksek kullanımı ve küresel arz açığı orta-uzun vadeli beklentileri olumlu etkilemeye devam etse de kısa vadede volatilite ve sert fiyat hareketlerinin bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor.

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