Gümüş piyasasında 2026 yılı için 46 milyon ons arz açığı öngörülürken, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'nin para politikası fiyatların yönünü etkiliyor. Teknik görünümde 58,60-59,24 dolar aralığı direnç, 55,56 dolar seviyesi ise kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Gümüş piyasasında uzun vadeli arz açığı beklentisi fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer alırken, kısa vadede güçlü alımların henüz belirginleşmemesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Orta Doğu'daki çatışmalar, ABD'nin para politikasına ilişkin beklentiler, doların seyri ve faiz görünümü, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında bulunuyor.

Beş saatlik grafik üzerinden yapılan teknik değerlendirmede, gümüşün 57,69 dolar seviyesinde işlem gördüğü belirtiliyor. Fiyatlarda yukarı yönlü hareket denemeleri görülse de alıcıların henüz güçlü bir ivme oluşturamaması, toparlanmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

GÜMÜŞ PİYASASINDA 2026 YILI İÇİN ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ

Silver Institute tahminlerine göre, küresel gümüş piyasasında 2026 yılında yaklaşık 46 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde talep, üst üste altıncı yılda da arzı aşmış olacak.

Öngörüler, yıllık toplam gümüş talebinin yaklaşık 1,11 milyar ons, arzın ise 1,05-1,07 milyar ons aralığında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu tablo, fiziksel piyasada arz sıkışıklığının devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Elektronik ürünler, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapılarında kullanılan gümüş, sanayi açısından önemini koruyor. Bununla birlikte, güneş paneli üretiminde gümüş kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler, sanayi kaynaklı talep artışını sınırlayabilecek riskler arasında gösteriliyor.

Maden üretimindeki sınırlı artış da arz tarafındaki baskının devam etmesine neden olabiliyor. Ancak fiyatların yönü yalnızca fiziksel arz ve talep dengesiyle belirlenmiyor. Doların gücü, faiz beklentileri ve yatırımcıların piyasa pozisyonları da fiyat hareketlerinde etkili oluyor.

GÜMÜŞTE 59,30 DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Teknik görünümde 58,60-59,24 dolar aralığı, gümüş fiyatlarının aşmakta zorlanabileceği önemli bir direnç bölgesi olarak değerlendiriliyor. Bu bölgede güçlü alımların görülmesi, yukarı yönlü hareketin devamı açısından önem taşıyor.

Gümüşün 58,88 doların üzerine çıkması, satıcı baskısının zayıflamaya başladığına yönelik bir işaret olarak izleniyor. Daha güçlü bir toparlanma için ise 59,30 dolar seviyesinin üzerinde alımların yoğunlaşması ve diğer teknik göstergelerin de yükselişi desteklemesi gerekiyor.

Kısa vadeli göstergelerdeki iyileşme, mevcut düşüş eğiliminin sona erdiğini tek başına kanıtlamıyor. Bu nedenle direnç seviyelerinin aşılması kadar, fiyatların bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı da önem taşıyor.

GÜMÜŞTE 55,56 DOLAR DESTEĞİNE DİKKAT

Gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareket açısından 55,56 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin altına gerilemesi ve satışların güçlenmesi halinde, düşüşün hız kazanarak 54 dolar seviyesine doğru ilerlemesi gündeme gelebilir.

Bu çerçevede 58,60-59,24 dolar aralığının aşılması yükseliş beklentilerini destekleyebilecek bir gelişme olarak izlenirken, 55,56 dolar desteğinin kaybedilmesi kısa vadeli satış riskini artırabilir.

GÖZLER ARZ-TALEP DENGESİ VE TEKNİK SEVİYELERDE

Gümüşte uzun vadeli arz açığı beklentisi piyasayı destekleyen temel unsurlar arasında bulunuyor. Buna karşın kısa vadede alımların yeterince güçlenmemesi, fiyatlardaki toparlanmanın kalıcılığı konusunda belirsizlik yaratıyor.

Gümüşün 58,88 dolar üzerinde tutunması satıcı baskısının zayıfladığına işaret edebilirken, 59,30 doların üzerinde güçlü alımların görülmesi toparlanmayı destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 55,56 dolar desteği ve olası kırılma durumunda 54 dolar seviyesi takip ediliyor.

Sonuç olarak, gümüş fiyatlarında kısa vadeli yönü teknik seviyelerin yanı sıra ABD'nin para politikası, doların seyri, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcı davranışları belirleyecek. Teknik seviyeler olası senaryolara işaret ediyor; tek başına kesin bir fiyat hareketini garanti etmiyor.

Kaynak: Sabah

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