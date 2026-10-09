Altın ve gümüş fiyatlarında yeni yükseliş beklentisi gündemde. Ekonomist Peter Schiff, ons altının 5 bin dolara beklenenden daha erken ulaşabileceğini, gümüşte ise 125 dolar seviyesinin aşılabileceğini savundu. 9 Ekim fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre söz konusu seviyeler altında yaklaşık yüzde 19,5, gümüşte ise yüzde 106,8 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

ALTINDA 5 BİN DOLAR İÇİN TARİH ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Londra'da düzenlenen yıllık altın piyasası konferansında, ons altının bir yıl içerisinde 5 bin dolara ulaşabileceği yönündeki tahminler gündeme geldi.

Bu beklentiyi değerlendiren Peter Schiff, 5 bin dolar seviyesinin öngörülenden daha kısa sürede görülebileceğini ifade etti.

Altının geçmişte bu seviyeye hızlı bir yükseliş gerçekleştirdiğini hatırlatan ekonomist, benzer bir fiyat hareketinin yeniden yaşanabileceğini savundu.

Schiff, altın fiyatlarındaki son gerilemelerin önemli ölçüde tahvil faizlerindeki yükselişe tepki veren algoritmik işlemlerden kaynaklandığını ileri sürdü.

9 Ekim'de ons altının 4.182,59 dolar, gümüşün ise 60,45 dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, altının 5 bin dolara ulaşması yaklaşık yüzde 19,5'lik yükseliş anlamına geliyor.

TAHVİL PİYASASINDAKİ SATIŞLAR ALTINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,35 seviyesine yükselmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Schiff, tahvil piyasasındaki hareketin henüz başlangıç aşamasında olduğunu öne sürdü.

Normal koşullarda yükselen tahvil faizleri, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltabiliyor.

Ancak Schiff, tahvil fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zarar yaşayan yatırımcıların altın ve gümüşe yönelebileceğini düşünüyor.

Ekonomiste göre tahvil piyasasından çıkışların hızlanması, değerli metallere yönelik talebi destekleyebilir.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR

Schiff, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini değerlendirirken merkez bankalarının devam eden alımlarına da işaret etti.

Ekonomistin aktardığına göre Çin Merkez Bankası, eylül ayında yaklaşık 23 ton altın satın aldı. Böylece Çin'in altın alımları üst üste 23'üncü aya ulaştı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ise merkez bankalarının ağustos ayındaki net altın alımları 39 ton olarak gerçekleşti.

Schiff, küresel ekonomide artan belirsizliklerin altının güvenli liman niteliğini güçlendirebileceğini savundu.

GÜMÜŞTE 125 DOLARIN ÜZERİNE İŞARET ETTİ

Altının yanı sıra gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Schiff, gümüşün 60 dolar civarında dengelendiğini belirtti.

Geçmişte önemli direnç olarak görülen 50 dolar seviyesinin aşılmasına işaret eden ekonomist, 125 dolar seviyesinin gümüş için nihai zirve olmayabileceğini söyledi.

Schiff, yeni bir yükseliş hareketinde gümüş fiyatlarının daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini öngördü.

Gümüşün 125 dolara yükselmesi halinde ise mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 106,8 oranında değer artışı gerçekleşmiş olacak.

ABD EKONOMİSİ İÇİN BORÇ KRİZİ UYARISI

Peter Schiff, değerli metallere ilişkin tahminlerinin yanı sıra ABD ekonomisindeki borç ve faiz risklerine de değindi.

ABD'nin mevcut borç yükünün ve yüksek faiz ortamının sürdürülemez hale gelebileceğini savunan Schiff, hükümetin borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalabileceğini ileri sürdü.

Ekonomist, böyle bir senaryoda alacaklılara dolar başına 50 sent ödeme yapılması ihtimalini gündeme getirdi.

Federal borcun yıllık net faiz maliyetinin birkaç yıl içerisinde 3 ila 4 trilyon dolara yükselebileceğini öne süren Schiff, gelecek yılın ilk çeyreğinde mortgage faizlerinin yüzde 9'a ulaşabileceğini tahmin etti.

Schiff ayrıca ABD'de konut fiyatlarının yüzde 30 ila 50 arasında gerileyebileceğini savundu.

Söz konusu değerlendirmeler ekonomistin kişisel tahminlerini yansıtıyor ve fiyat seviyelerinin gerçekleşeceği anlamına gelmiyor.