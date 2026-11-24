JPMorgan ve HSBC'nin de aralarında bulunduğu büyük finans kuruluşları, Londra altın piyasasında fiziksel külçelerin paylara bölünerek işlem görmesini sağlayan yeni sistem kapsamında ilk işlemlerini gerçekleştirdi. Yeni uygulama, yatırımcıların fiziksel altın külçelerinin belirli bir bölümü üzerinde mülkiyet hakkı elde etmesine ve altını kasalardan çıkarmadan teminat olarak kullanmasına imkan tanıyor.

Londra altın piyasasında işlem altyapısını değiştirebilecek yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bloomberg'in haberine göre, "pooled gold interests" adı verilen sistem kapsamında JPMorgan Chase, HSBC ve diğer büyük kıymetli metal piyasası oyuncuları ilk işlemlerini tamamladı.

Yeni sistem, yatırımcıların belirli altın külçelerinin tamamına sahip olmak yerine, bu külçeler üzerinde paylı mülkiyet hakkı edinmesini sağlıyor. Böylece fiziksel altının kasalardan çıkarılmasına veya farklı noktalara taşınmasına gerek kalmadan altın üzerinden finansal işlemler gerçekleştirilebiliyor.

FİZİKSEL ALTIN TAŞINMADAN TEMİNAT OLARAK KULLANILABİLECEK

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri, altının fiziksel olarak hareket ettirilmesine ihtiyaç duyulmadan teminat olarak kullanılabilmesi. Yatırımcılar, sahip oldukları altın payları üzerinden işlem yapabilecek ve külçelerin tamamını teslim almadan mülkiyet hakkına sahip olabilecek.

Bu modelin, fiziksel altın piyasasında işlem süreçlerini kolaylaştırması ve altının finansal işlemlerde daha etkin kullanılmasına imkan sağlaması bekleniyor.

LONDRA ALTIN PİYASASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Londra, küresel fiziksel altın ticaretinin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni sistemin piyasa katılımcıları arasında yaygınlaşması halinde, altının saklanması, mülkiyetinin devredilmesi ve teminat olarak kullanılması süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanabilir.

Piyasa altyapısında son birkaç on yılın en önemli değişikliklerinden biri olabileceği değerlendirilen uygulamanın, fiziksel altın piyasasındaki işlemlerin işleyişini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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