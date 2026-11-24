Gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın 5.909 TL, çeyrek altın 9.662 TL seviyesinden satılırken ons altın 3.632 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise ABD'nin açıklayacağı enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler altının yönü açısından önem taşıyor.

NVIDIA ETKİSİYLE ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yapay zeka ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satış dalgasından olumsuz etkilenen altın, haftanın ilk işlem gününde kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak göreve getirmesi küresel piyasalarda toparlanmayı beraberinde getirdi. Nvidia hisseleri yüzde 31,5, Nasdaq endeksi ise yüzde 6,86 yükseldi.

Piyasalardaki toparlanma ve düşük seviyelerden gelen alımların desteğiyle ons altın yeniden 3.600 doların üzerine çıktı.

FED'İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 95

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 95, 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini ise yüzde 4,9 olarak fiyatlıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının alternatif maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, Fed'e ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine yol açabilir.

24 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 5.908,31 TL, satış 5.909,18 TL

Çeyrek altın: Alış 9.454,37 TL, satış 9.662,68 TL

Yarım altın: Alış 18.848,04 TL, satış 19.323,70 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 37.814,25 TL, satış 38.529,21 TL

Ziynet altını: Alış 37.814,25 TL, satış 38.529,21 TL

Ata altın: Alış 40.825,54 TL, satış 41.892,71 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 3.631,58 dolar, satış 3.632,30 dolar