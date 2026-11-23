Cuma günü 6 milyon 10 bin lira seviyesinden kapanış yapan standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 oranında yükselerek 6 milyon 80 bin liraya ulaştı.

Altın piyasasında gün boyunca 314 bin liralık geniş bir bantta hareketlilik gözlenirken, KMKTP bünyesinde yüksek işlem hacimleri kaydedildi. Günün öne çıkan piyasa verileri şöyle şekillendi:

• Gün İçi Fiyat Aralığı: Standart altının kilogramı gün içinde en düşük 5 milyon 820 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 134 bin lira seviyelerini test etti.

• Altın İşlem Hacmi ve Miktarı: KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 19 milyar 839 milyon 252 bin 593,92 lira olurken, toplam işlem miktarı 3 bin 294,28 kilogram olarak kayıtlara geçti.

• Tüm Metaller Toplam Hacmi: Piyasadaki tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 20 milyar 262 milyon 920 bin 318,92 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en yüksek işlem hacmine imza atan ilk beş kurum ise sırasıyla Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler oldu.

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