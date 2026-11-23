23 Kasım Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada kararın derhal yürürlüğe girdiği belirtilirken, gelişmenin ardından Nvidia hisseleri yüzde 26’nın üzerinde değer kazanarak sert bir ralliye imza attı.

İSTİFADAN 11 GÜN SONRA GELEN KARAR VE TRUMP’IN ÇAĞRISI

Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı bu geri dönüş kararı, Huang’ın özel hayatına ve şirket içi etik kurallara ilişkin tartışmaların ardından gelen istifasının kabul edilmesinden yalnızca 11 gün sonra gerçekleşti.

Süreçte ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar gecesi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Nvidia yönetimine yaptığı "Umarım Nvidia yönetim kurulu Jensen Huang’ı yeniden işe alır. Bu, şirket için ve ABD için en iyi şey olur" çağrısının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

YÖNETİM YAPISI VE SORUŞTURMA SÜRECİNDE SON DURUM

Nvidia’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu bildirim ve şirket açıklamasına göre yeni dönemdeki görev dağılımı şu şekilde netleşti:

• CEO ve Başkanlık: Jensen Huang, derhal geçerli olmak üzere CEO, şirket başkanı ve yönetim kurulu üyesi görevlerine geri döndü.

• Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CFO: Geçici CEO olarak görev yapan Colette Kress asli görevi olan finans direktörlüğüne (CFO) dönerken, Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Harvey Jones kalmaya devam edecek.

• Denetim ve Soruşturma: Yönetim kurulu, ihracat kontrollerine yönelik yeni gözetim mekanizmaları kurarken Huang hakkındaki bağımsız soruşturmanın devam edeceğini bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamada Nvidia'nın hayatının eseri olduğunu vurgulayan ve yönetim kurulu uygun görürse göreve dönmekten onur duyacağını ifade eden Huang’ın yeniden dümenin başına geçmesi, küresel çip ve yapay zekâ piyasalarındaki belirsizliği dağıtarak yatırımcı güvenini hızla tazeledi.

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