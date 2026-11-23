Küresel piyasalarda yeni haftaya Fed'in faiz politikasına ilişkin açıklamalar ve teknoloji hisselerindeki gelişmelerle başlanıyor. Türkiye'de fon soruşturmasına ilişkin yeni rakamlar dikkat çekerken yatırımcıların gözü ABD ve Avrupa'dan gelecek ekonomik verilere çevrildi. Borsa İstanbul'da ise haftanın ilk işlem gününde hafif alıcılı açılış bekleniyor.

FON SORUŞTURMASINDA 44,6 MİLYAR TL TAHSİLAT

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında yurt dışına aktarıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL karşılığı yabancı para cinsinden varlığın 9 ülkede dondurulduğunu açıkladı.

Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edildiğini bildirdi.

TRUMP'TAN NVIDIA AÇIKLAMASI, FED'DEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın şirkete dönmesini istediğini belirterek yönetim kurulunun Huang'ı yeniden göreve getirmesini umduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Huang'ın Nvidia'ya geri dönme olasılığını dışlamadı.

Öte yandan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

JPMorgan Asset Management ise teknoloji hisselerinde yaşanan düzeltmenin gecikmiş olduğunu belirterek hisselerde toparlanma beklediğini açıkladı. Kurumun değerlendirmesinde Fed'in bir kez daha faiz artırmasının ardından beklemeye geçebileceği öngörüldü.

TÜRKİYE'DE KREDİ BÜYÜMESİ ÜÇ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

BBVA Research tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre, Türkiye'de kredi büyümesi son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bankacılık sektörüne yönelik değerlendirme, kredi piyasasındaki yavaşlamayı yeniden gündeme taşıdı.

BUGÜN AVRUPA VE ABD'DE PMI VERİLERİ AÇIKLANACAK

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri izlenecek.

Japonya'da piyasalar ise resmî tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.

Haftanın devamında ABD'de açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri piyasaların odağında yer alacak. 25 Kasım Çarşamba günü ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri yayımlanacak.

ABD piyasaları, 26 Kasım Perşembe günü Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.

Türkiye'de ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Finansal İstikrar Raporu 27 Kasım Cuma günü yayımlanacak.

BORSA İSTANBUL'DA HAFİF ALICILI AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Küresel piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve ekonomik veri gündemi fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Yurt içinde ise fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler ve şirket haberleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 23 Kasım Pazartesi gününe hafif alıcılı başlaması bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 20 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

A1CAP – Zorlu Center ve Ataşehir İrtibat Bürolarının kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 69,1 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

ATATP – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 300.000 adet paya karşılık 75 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

AKMGY – 2 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

ARMGD – Şirketin, Armada – 3 yatırımı kapsamında, AKY Teknoloji Makina ile 610.000 dolar tutarında makine ve ekipman alımı konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

ANELE – Şirket ile şirket bağlı ortaklıkları Anel Net Teknik, Anelyapı Gayrimenkul ve Anel Holding’in devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin devam ettiği açıklandı.

AVPGY – Şirketin düzenli kira geliri elde etmek amacıyla Ümraniye Yamanevler 2. Etap projesinde bulunan dükkanı 170 milyon TL bedelle aldığı açıklandı.

AKSA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aksa Carbon’un, Euronext’te olası halka arzı için ön hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere danışmanlar atanmasına karar verildiği açıklandı.

AKHAN – Kobirate ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ALKLC – Şirket tarafından pay fiyatındaki hareketlerde yönetim ve hakim ortakların herhangi bir müdahalesi olmadığını, yüksek kar elde edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını , yetkililerin bağımsız bir fondaki yatırımlarından zarar ettiği, adli tedbirin yalnızca şahsi hesapları kapsadığı ve şirket faaliyetleri ile kurumsal hesaplarını etkilemediği açıklandı.

BRISA – Rekabet Kurulu tarafından verilen cezanın %25 indirimle 764.302.183 TL milyon TL olarak ödeneceği açıklandı.

CEOEM – Şirketin, 45 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

DSTKF – Destek Holding’e kayyum atandığı açıklandı.

DARDL – Niyazi Önen ve Dardanel Grup Şirketleri'nin 2026 yılında 370 milyon dolar ciro ve 45 milyon dolar FAVÖK, 2027 yılında ise %15 FAVÖK marjı ve 50 milyon doların üzerinde FAVÖK elde etmesi hedeflendiği açıklandı.

EMNIS – Konkordato projesi kapsamında altmışıncı taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

EKGYO – Nezihpark Bahçekent projesi kapsamında bazı bloklar için Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EUHOL – Ege Sigorta tarafından açılan 2024 yılındaki Genel Kurul’daki bazı maddelerin iptali davasının 24 Mart’a ertelendiği açıklandı.

FZLGY – 3 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 3,0 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak ihalesine en yüksek teklifin verilerek kazanıldığı açıklandı.

GUNDG – Şirket payları yarından itibaren YİP'te işlem görecek.

GSDHO – GSD Varlık tarafından GARAN tarafından gerçekleştirilen 1,5 milyar TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföy ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

INFO – Şirket tarafından ihraç edilen bononun 321.100.000 adetlik kısmının pay başına 1,09 TL fiyattan geri alındığı açıklandı.

IDGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

KARCL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan negatife revize edildiği açıklandı.

KARCL – Halka arzdan elde edilen fonun 3,4 milyar TL’sinin hammadde tedariki ve işletme sermayesinde, 152,0 milyon TL’sinin yenilenebilir enerji yatırımlarında, 143,0 milyon TL’sinin üretim tesisi yatırımlarının finansmanında kullanıldığı açıklandı.

KAYSE – Şirket bağlı ortaklığı Kayseri Şeker Tarım’ın sermaye artırımının SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

KPEKS – Şirketin, Şabanözü Fabrika sahasında ek Yangın Suyu Deposu ve Pompa İstasyonuna ilişkin yapı ruhsatının alındığı açıklandı.

KPEKS – Halka arzdan elde edilen fonun 58,3 milyon TL’sinin yurt içi ve yurt dışı üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, otomasyon, kapasite artırımı ve ürün geliştirme yatırımlarında, 806,6 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

KRVGD – Pay geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

MRGYO – Şirket portföyünde bulunan Antalya Kemer’de bulunan 6.305 m² taşınmazın üst hakkının tapudan terkin edildiği, taşınmaz Maliye Hazinesi adına tescil edildiği açıklandı.

MAKIM – Şirket tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Gönüllü hakkında herhangi bir adli tedbir veya kısıtlama kararı bulunmadığını, soruşturmadaki kişiyle yalnızca isim benzerliği olduğunu açıkladı.

OZATD & IEYHO & SEGYO & ALKLC & TEHOL – VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

QNBTR – 371 gün vadeli 1,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 1.117 gün vadeli 100,4 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PGSUS – Moody’s tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan negatife revize edildiği açıklandı.

PEKGY – Şirket payları yarından itibaren YİP'te işlem görecek.

REEDR – Cevdet Saral tarafından 6.760.869 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TCKRC – Karayolları Müdürlüğü tarafından açılan ihalenin 173 milyon TL bedelle kazanılması ardından sözleşme imzalandığı açıklandı.

TUREX – Pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

TTKOM – TürkTelekom Varlık Kiralama unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YKBNK – 368 gün vadeli 4,1 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

YKBNK – 110 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 7 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

YEOTK – 2026 yılında 494,8 milyon dolar ciro, 99,0 milyon dolar FAVÖK beklendiği açıklandı.

YEOTK – 2027 yılında 785,6 milyon dolar ciro, 174,8 milyon dolar FAVÖK beklendiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

FLAP – Şirket sermayesi bugün 93,7 milyon TL’den %326,7 oranında bedelsiz olarak 306,2 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,48 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi ASELS 0,4276 0,3635 %0,13 24.11.2026

PAY ALIM SATIMLAR

Borsada şirket ortaklarının ve yöneticilerinin gerçekleştirdiği hisse alım satımları açıklandı. İşte 20 Kasım 2026 tarihli KAP bildirimlerine yansıyan işlemler...

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 45,62 – 47,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 33,12 – 34,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 7,27 – 7,81 TL fiyat aralığından 450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,21’e yükseldi.

ARDYZ – Şirket paylarının gri alınması kapsamında 5.000 adet pay 49,26 – 49,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 143.643 adet pay 43,72 – 44,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 15,10 – 15,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 4,51 TL fiyattan geri alındı.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.743 adet pay 183,70 – 186,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BASGZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 34,60 – 35,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAYRK – Kurt Taban tarafından 2,82 – 2,83 TL fiyat aralığından 76.191 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,49’a yükseldi.

BALSU – BG Holding tarafından 6,30 – 6,45 TL fiyat aralığından 1.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %48,88’e yükseldi.

BETAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 44,14 – 45,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 94.201 adet pay 28,96 – 32,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 376.716 adet pay 119,00 – 121,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

CMENT – Aalborg Portland Espana tarafından 222 TL fiyattan 11.050 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %97,26’ya yükseldi.

DOFRB – Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan tarafından 191.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %56,99’a yükseldi.

DOFRB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 55,10 – 55,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 17,75 TL fiyattan geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 719.000 adet pay 14,68 – 15,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 808.147 adet pay 2,36 TL fiyattan geri alındı.

EKSUN – Eksim Yatırım tarafından 4,03 – 4,11 TL fiyat aralığından 320.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,82’ye yükseldi.

ENKAI – Şarık Ömer Tara tarafından 79,40 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,26’ya yükseldi.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 79,45 – 80,50 TL fiyat aralığından 600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,21’e yükseldi.

GARAN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 1.636.467 adet pay 143,10 – 146,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 196.964 adet pay 264,75 – 270,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 654.195 adet pay 4,73 – 4,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 15,25 TL fiyattan geri alındı.

IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,90 – 6,02 TL fiyat aralığından 430.315 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı %5,37’ye yükseldi.

KTSKR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.000 adet pay 49,06 – 49,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.445 adet pay 1,71 TL fiyattan geri alındı.

KPMUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 12,31 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,37’ye yükseldi.

KRPLS – Korozo Ambalaj tarafından 10,50 – 10,89 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %56,85’e yükseldi.

KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,42 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,01’e yükseldi.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 128.611 adet pay 48,68 – 49,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 15,16 – 16,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

LYDHO – Neslihan Mumcu tarafından 22,48 – 30,48 TL fiyat aralığından 5.250.001 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,95’e geriledi.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,14 – 5,21 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.021.604 adet pay 19,90 – 20,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 310.00 0adet pay 33,24 – 33,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 3,25 TL fiyattan geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının gri alınması kapsamında 375.000 adet pay 7,40 TL fiyattan geri alındı.

MNDRS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 8,97 – 9,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.000 adet pay 84,80 – 85,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz tarafından 18,27 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,71’e yükseldi.

OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.158.708 adet pay 1,43 – 1,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 52.200 adet pay 26,43 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.036.284 adet pay 2,04 – 2,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUNTK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 15,20 TL fiyattan geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.514 adet pay 20,76 – 21,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUNTK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 14,90 – 14,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 6,71 – 6,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRALT – Bank of America Corporation tarafından 36,32 – 36,79 TL fiyat aralığından 8.254.596 adet alış ve 10.528.144 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,00’e geriledi.

TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 183,80 – 185,50 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,00’e yükseldi.

TURSG – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.800.000 adet pay 2,92 – 2,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 112.024 adet pay 4,85 TL fiyattan geri alındı.

UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 8,50 – 8,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.984 adet pay 5,58 – 5,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

BUGÜN GENEL KURULU OLAN ŞİRKETLER

Hisse Kodu Şirket Genel Kurul Saati Toplantı Türü ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10:00 Olağanüstü TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11:00 Olağanüstü

(İNFO YATIRIM)