Borsa İstanbul'da işlem gören Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE), Romanya'daki yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, 50,9 MWp güneş enerjisi santrali (GES) ve 80 MWh enerji depolama potansiyeline sahip üç proje şirketinin devralınmasına yönelik Romanya'daki yabancı yatırım inceleme sürecinin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Yatırım kapsamında Yeo Teknoloji (YEOTK) bağlantılı Defic Globe şirketleriyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ENDAE'NİN ROMANYA YATIRIMINA YABANCI YATIRIM ONAYI

KAP'a yapılan açıklamaya göre Enda Enerji Holding, Romanya'da üç ayrı sahada geliştirilen güneş enerjisi ve depolama projelerine ilişkin yabancı yatırım inceleme sürecini tamamladı.

Şirketin 24 Ağustos 2026 tarihinde duyurduğu başvuru, Romanya Yabancı Doğrudan Yatırım İnceleme Komisyonu (CEISD) tarafından olumlu değerlendirildi.

Böylece projelerin devralınmasına yönelik yabancı yatırım mevzuatı kapsamında gerekli olağan izin süreci tamamlanmış oldu.

50,9 MWP GES VE 80 MWH DEPOLAMA POTANSİYELİ

Enda Enerji, 20 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin yüzde 51 hissesine sahip olduğu Defic Globe Enerji A.Ş.'nin Hollanda merkezli iştiraki Defic Globe BV ile bağlayıcı Ön Mutabakat Protokolü imzaladığını duyurmuştu.

Protokol kapsamında, Defic Globe BV'nin Romanya'daki iştirakleri tarafından üç ayrı sahada geliştirilen proje şirketlerinin hisselerinin tamamının Enda Enerji tarafından devralınması planlanıyor.

Projelerin toplam kapasite ve potansiyeli şöyle:

Güneş enerjisi santrali (GES): 50,9 MWp

Batarya enerji depolama (BESS): 80 MWh

Devralınması planlanan şirket sayısı: 3

Yatırımın bulunduğu ülke: Romanya

Anlaşma kapsamında Defic Globe Enerji'nin Romanya'daki iştiraki Defic Globe SRL ile projelerin anahtar teslim yapımını içeren mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) şartı da bulunuyor.

HİSSE DEVRİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Enda Enerji, yabancı yatırım inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından projelere ilişkin diğer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre hukuki, finansal ve teknik inceleme (Due Diligence) çalışmaları ile Hisse Devir Sözleşmesi (Share Purchase Agreement - SPA) kapsamındaki görüşmeler, taraflar arasında imzalanan Ön Mutabakat Protokolü doğrultusunda devam ediyor.

Dolayısıyla alınan onay, üç proje şirketinin hisse devir işlemlerinin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Şirket, süreçte sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken yeni gelişmelerin KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılacağını belirtti.

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