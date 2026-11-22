Borsa İstanbul'da işlem gören Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), şirket yetkilileri ve hakim ortaklarının hisse hareketleri üzerinden yüksek kâr elde ettiği yönündeki iddialara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklama yaptı. Şirket, manipülatif işlemlere yönelik iddiaları reddederken yöneticilerinin ve hakim ortaklarının yatırım yaptıkları bağımsız bir fonda zarara uğradığını bildirdi.

"ŞİRKET YETKİLİLERİ ŞAHSİ OLARAK FON MAĞDURU OLDU"

Altınkılıç Gıda'nın KAP'a yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

DEĞERLİ YATIRIMCILARIMIZ VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Son günlerde şirketimiz, şirket yetkilileri ve hakim ortaklar hakkında, şirket pay hareketleri üzerinde manipülatif işlemlerde bulunularak yüksek kar elde edildiği yönünde gerçeğe aykırı iddialar ileri sürülmektedir. Yatırımcılarımızın doğru bilgilendirilmesi ve spekülatif yönlendirmelerin önüne geçilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Şirket paylarında meydana gelen fiyat hareketlerinde şirket yetkililerinin ve hakim ortakların hiçbir bilgisi, tasarrufu veya müdahalesi bulunmamaktadır. Sermaye piyasasında oluşan söz konusu fiyat hareketleri tamamen şirket yönetiminin iradesi dışında ve olağan piyasa dinamikleri çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan "yüksek kâr elde edildiği" algısı maddi ve iktisadi gerçeklikle taban tabana zıttır. Şirket yetkilileri ve hakim ortaklar, birikimlerinin bir kısmını şirket tüzel kişiliğinin içerisinde yer almadığı bağımsız bir fona yatırmıştır. Söz konusu fonda yaşanan olaylar neticesinde, yatırılan anaparanın bir kısmı eriyerek değersiz hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu finansal tablo, herhangi bir haksız menfaat temin edilmediğini, aksine yetkililerin şahsi olarak fon mağduru olduğunu açıkça göstermektedir.

Diğer taraftan İddialara konu edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen tedbir kararı ise şahsi hesaplarla sınırlı olup, (sosyal medyada çıkan haberlerden anlaşıldığı kadarıyla) bağımsız fondaki hesaplardan kaynaklıdır. Bu önleyici adli tedbirin şirket tüzel kişiliği, şirketin ticari faaliyetleri veya kurumsal banka hesapları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Şirketimiz, tüm kurumsal faaliyetlerini sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum içerisinde sürdürmektedir.

Yasal yükümlülük ve şeffaflık ilkesi gereğince, yürütülen süreç ve incelemelerin sonuçları yatırımcılarımız ve kamuoyu ile eksiksiz ve doğru biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.