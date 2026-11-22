Almanya'da ücret anlaşmazlığı büyürken otomotiv, enerji ve gemi inşa sektörlerinin önde gelen şirketlerini etkileyecek yeni bir grev kararı alındı. Ülkenin en güçlü sendikalarından IG Metall, 19 işletmede çalışan 23 binden fazla işçiyi 23 Kasım Pazartesi günü 24 saatlik greve çağırdı. Grevden etkilenecek şirketler arasında Mercedes-Benz, Siemens Gamesa ve Meyer Werft de bulunuyor.

MERCEDES-BENZ VE SİEMENS GAMESA'DA ÜRETİM ETKİLENEBİLİR

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Kuzey Almanya'da düzenlenecek grevin Mercedes-Benz'in Bremen ve Hamburg'daki fabrikalarını, Meyer Werft'in Papenburg'daki tersanesini ve Siemens Gamesa'nın Cuxhaven'daki tesisini etkilemesi bekleniyor.

Sendika, 20 Kasım Cuma günü 17 tesiste yaklaşık 12 bin 300 çalışanın greve katıldığını açıkladı. Pazartesi günü ise greve çağrılan işçi sayısı 23 bini aşacak.

IG Metall Küste'nin baş müzakerecisi Daniel Friedrich, çalışanların taleplerini ve iş güvencelerini korumakta kararlı olduklarını belirterek grevlerin genişletilmesiyle işverenler üzerindeki baskının artırılacağını söyledi.

İŞÇİLER YÜZDE 5 ZAM İSTİYOR, İŞVEREN YÜZDE 1,3 TEKLİF EDİYOR

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki en önemli anlaşmazlık ücret artışı konusunda yaşanıyor.

IG Metall, çalışanların maaşlarına yüzde 5 zam yapılmasını talep ediyor. Sendika ayrıca sektör genelindeki anlaşmadan ayrılmak isteyen şirketlerden yatırımlar, üretim, fabrika konumları ve istihdamın korunmasına yönelik somut taahhütler istiyor.

İşverenlerin teklifi ise ilk 20 ay boyunca kalıcı ücret artışı yapılmamasını ve Temmuz 2028'den itibaren maaşların yüzde 1,3 yükseltilmesini içeriyor.

Taraflar arasındaki farkın kapanmaması, grevlerin daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

MERCEDES-BENZ HİSSELERİ HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Grev kararının ardından gözler Almanya borsasında işlem gören şirketlere çevrildi.

Mercedes-Benz Group (MBG) hisseleri, Frankfurt Xetra piyasasında 20 Kasım Cuma gününü yüzde 1,69 düşüşle 37,62 eurodan tamamladı.

Hisse, son işlem gününde 38,41 euro ile 37,57 euro aralığında hareket etti.

SIEMENS ENERGY HİSSELERİNDE YÜZDE 6,61'LİK DÜŞÜŞ

Grevden etkilenecek şirketler arasında yer alan Siemens Gamesa'nın ana şirketi Siemens Energy (ENR) de haftanın son işlem gününde değer kaybetti.

Siemens Energy hisseleri 20 Kasım Cuma günü yüzde 6,61 gerileyerek 118,32 eurodan kapandı.

Siemens Gamesa, Siemens Energy'nin tamamına sahip olduğu bir iştiraki konumunda bulunuyor ve hisseleri ayrı olarak borsada işlem görmüyor.

Grev kapsamında adı geçen Meyer Werft ise halka açık bir şirket değil.

SIEMENS HAKKINDA TÜRKİYE'DE DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Türkiye'de Rekabet Kurumu, 16 Kasım 2026 tarihinde Siemens ve Türkiye'deki distribütörü Boğaziçi Yazılım ile 7 bayi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, Siemens'in endüstriyel yazılımlarının satışında bayilerin yeniden satış fiyatlarına müdahale edildiği, müşteri ve bölge kısıtlamaları uygulandığı, rakip ürünlerin satışının engellendiği ve tekliflerin koordine edildiği iddiaları inceleniyor.