Avrupa'nın en büyük bankalarından HSBC, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artmasına rağmen analist beklentilerinin altında kaldı. Bilanço sonuçlarının ardından HSBC, 1 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programı başlatmayı planladığını duyurdu.

HSBC'NİN NET KÂRI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

HSBC Holdings'in 2026 yılı üçüncü çeyreğinde ana ortaklığın adi pay sahiplerine atfedilen net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 4,87 milyar dolardan 7,09 milyar dolara yükseldi.

Yüzde 46'lık artışa rağmen bankanın net kârı, Visible Alpha tarafından derlenen 7,24 milyar dolarlık analist beklentisinin yaklaşık yüzde 2,1 altında gerçekleşti.

Bankanın vergi öncesi kârı ise yıllık yüzde 32 artışla 9,6 milyar dolara ulaşırken, vergi sonrası toplam kârı yüzde 38 yükselerek 7,6 milyar dolar oldu.

HSBC 1 MİLYAR DOLARLIK YENİ GERİ ALIM PLANINI AÇIKLADI

Bilanço açıklamasında yatırımcıların dikkatini çeken başlıklardan biri de hisse geri alım programı oldu.

HSBC, daha önce duyurduğu 1 milyar dolarlık hisse geri alım programını 28 Eylül 2026 tarihinde tamamladığını bildirdi.

Banka, 1 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programı başlatmayı planladığını açıkladı.

Yeni programın 2026 yılı finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar tamamlanması bekleniyor.

HSBC Yönetim Kurulu ayrıca hisse başına 0,10 dolar tutarında üçüncü ara dönem temettü ödemesini onayladı.

GELİRLER 18,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

HSBC'nin üçüncü çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 800 milyon dolar artarak 18,6 milyar dolara ulaştı.

Net faiz geliri yıllık yüzde 6 artışla 9,3 milyar dolara yükselirken, bankacılık net faiz geliri 11,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Net faiz marjı ise yüzde 1,57 seviyesinde sabit kaldı.

Bankanın beklenen kredi zararları ve diğer kredi değer düşüklüğü giderleri yüzde 17 azalarak 800 milyon dolara geriledi.

Faaliyet giderleri de yüzde 12 düşüşle 8,8 milyar dolar oldu. Söz konusu azalışta, geçen yıl kaydedilen 1,4 milyar dolarlık hukuki karşılık giderinin tekrarlanmaması etkili oldu.

9 AYLIK KÂR 29,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

HSBC'nin 2026 yılının ocak-eylül dönemindeki vergi öncesi kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 29,2 milyar dolara çıktı.

Vergi sonrası toplam kâr ise yüzde 28 yükselişle 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankanın dokuz aylık gelirleri yüzde 9 artarak 56,4 milyar dolara ulaştı.

HSBC 2026 YILI HEDEFLERİNİ KORUDU

HSBC, 2026 yılında bankacılık net faiz gelirinin en az 46 milyar dolar olacağına ilişkin beklentisini korudu.

Banka ayrıca 2026, 2027 ve 2028 yılları için önemli tek seferlik kalemler hariç ortalama maddi özkaynak kârlılığı hedefini en az yüzde 17 olarak teyit etti.

HSBC'nin çekirdek sermaye yeterlilik oranı (CET1) ise üçüncü çeyrek sonunda yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. Banka, orta vadede söz konusu oranı yüzde 14-14,5 aralığında tutmayı hedefliyor.

BİLANÇO AVRUPA BORSALARINI BASKILADI

Avrupa hisse senetleri Salı günü, HSBC'nin hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının ardından bankacılık hisselerinin de etkisiyle geriledi. Yatırımcılar ayrıca, yapay zeka sektörünün önemli bir testi olarak görülen ABD teknoloji şirketlerinin kazanç açıklamaları ve kısa vadeli faiz oranı görünümünü şekillendirebilecek merkez bankası toplantıları öncesinde temkinli davrandılar.

STOXX 600 bankacılık sektörü %1,3 oranında gerilerken, Avrupa'nın en büyük bankasının hisseleri, varlık yönetimi iş kolundaki yavaş büyüme nedeniyle Temmuz-Eylül çeyreğinde gelir beklentilerini karşılayamaması, ancak vergi öncesi karın tahminlerle paralel olması nedeniyle %7 düştü.

Avrupa genelindeki STOXX 600 endeksi %0,2 düşerken, Londra'nın FTSE 100 endeksi de büyük ölçüde HSBC hisselerindeki düşüş nedeniyle %1 geriledi.

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