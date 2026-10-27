Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi SA, altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma bekliyor. Amundi Investment Institute Çapraz Varlık Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli, altının ons fiyatının yıl sonuna kadar yaklaşık 4 bin 500 dolara yükselebileceğini öngördü.

Lorenzo Portelli “Sabırlı olun. Genel tablo karamsar değil. Uzun vadeli yatırımcılar olarak piyasaya girmek için iyi bir zaman” yorumunu yaptı.

ALTINDA EN KÖTÜ SENARYO GERİDE Mİ KALDI?

Altın fiyatları, yatırımcıların diğer piyasalardaki zararlarını karşılamak amacıyla değerli metali satması ve yapay zekâ odaklı işlemlerde yaşanan çözülmenin etkisiyle geçen hafta ons başına 4 bin doların altına geriledi. Böylece altın, temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden altın üzerindeki baskıda, beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri de etkili oldu. Veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Amundi Investment Institute Çapraz Varlık Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli ise geçen haftaki geri çekilmenin ardından yatırımcı pozisyonlarının hafiflediğini ve bunun önümüzdeki haftalarda toparlanmayı destekleyebileceğini belirtti.

AMUNDİ’NİN 5 BİN DOLARLIK HEDEFİ DEĞİŞTİ

Portelli, altının yıl sonuna kadar daha önce öngörülen 5 bin dolar seviyesine ulaşmasının artık düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti. Amundi’nin temel senaryosunun, altın fiyatlarının mevcut seviyelerinden en az yüzde 10 yükselerek ons başına yaklaşık 4 bin 500 dolara ulaşması olduğunu söyledi.

Portelli’ye göre piyasa, altın açısından olumsuz bir senaryo olan resesyonun eşlik etmediği enflasyon ortamını büyük ölçüde fiyatladı. Böyle bir ortamda Fed’in faizleri agresif biçimde artırması gerekebilir. Faiz getirisi bulunmayan altın açısından bu durum baskı oluşturabilir.

Ancak Portelli, mevcut ekonomik görünümün piyasaların hâlihazırda fiyatladığından daha fazla faiz artışı gerektirmediğini dile getirdi.

ALTIN ETF’LERİNDE SATIŞLAR HIZLANDI

Altın fiyatları üzerindeki baskının bir diğer göstergesi de borsa yatırım fonlarındaki (ETF) hareketler oldu. Son haftalarda altına yoğun biçimde yönelen ETF yatırımcıları, son üç işlem seansında yaklaşık 17 tonluk satış gerçekleştirdi.

Buna karşın Portelli, makroekonomik belirsizliklere karşı korunma amacıyla altına yönelik talebin uzun vadede devam edebileceğini belirtti. Merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatları desteklemeyi sürdürebileceğini ifade etti.

Kaynak: Bloomberg

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