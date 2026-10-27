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MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, finansal sonuçlar 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanacak.

MLP Sağlık ın (MPARK) bilanço tarihi belli oldu, Görsel 1

Kaynak: KAP

MPARK’IN FİNANSAL SONUÇLARI 4 KASIM’DA AÇIKLANACAK

MLP Sağlık, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının 4 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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