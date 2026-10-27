Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, finansal sonuçlar 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanacak.

Kaynak: KAP

MPARK’IN FİNANSAL SONUÇLARI 4 KASIM’DA AÇIKLANACAK

MLP Sağlık, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının 4 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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