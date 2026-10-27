Günün ilk yarısında bankacılık endeksinin yüzde 1,31, holding endeksinin ise yüzde 0,99 gerilediği piyasada; sanayi ve metal eşya hisselerine gelen talep öne çıktı.

Dün 33,5 milyon dolarlık yeni iş anlaşması duyuran Astor Enerji, bugün seansın ikinci yarısında sergilediği performansla BIST 100’ün tek tavan hissesi olarak dikkat çekti.

YÜZDE 9,95 PRİMLE 172,40 TL'DE TAVAN KİLİTLEDİ

Saat 14:17 itibarıyla paylaşılan seans içi grafik verilerine göre ASTOR:

• Günlük bazda yüzde 9,95 yükselişle 172,40 TL tavan fiyatına ulaştı.

• Hissede işlem hacmi 272,84 milyon TL seviyesini aştı.

KURUMSAL ALICILAR ZİRVEDE

Aynı saatlerde aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, tavan fiyat seviyesinde kurumların yoğun net alım pozisyonu aldığını ortaya koydu:

• İlk 5 Kurumun Net Alımı: İlk 5 alıcı kurum toplam 1.235.665 lotluk hacmin ardından net 1.143.249 lot alım gerçekleştirdi. Bu kurumların toplam alımlar içindeki payı yüzde 78,90 oldu.

• Gedik Yatırım Lider: Alım tarafında ilk sırayı yüzde 26,83 pay ve 172,40 TL maliyetle 388.756 lot alan Gedik Yatırım çekti.

• Diğer Alıcılar: A1 Capital 291.351 lot (yüzde 20,11) ile ikinci sırada yer alırken; Deniz Yatırım 214.347 lot (yüzde 14,79), Şeker Yatırım 136.222 lot (yüzde 9,40) ve Ata Yatırım 112.573 lot (yüzde 7,77) ile tahtada tavan seviyesinden alım yapan diğer kurumlar oldu.

Endeksin genelinde bankacılık öncülüğündeki satış baskısına rağmen güçlü sipariş akışı ve kurumsal girişlerin desteğiyle ASTOR tahtasında yukarı yönlü ivme korunuyor.

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