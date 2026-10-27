Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA), 2026 yılının ilk dokuz ayında 3 milyar 899 milyon 710 bin TL net kâr açıkladı.

Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarken, bilanço sonrasında aracı kurumların Çimsa için hedef fiyatları da gündeme geldi. Sekiz aracı kurumun paylaştığı hedef fiyatlarda en yüksek beklenti 82,92 TL seviyesinde yer aldı.

ÇİMSA’NIN 9 AYLIK NET KÂRI YÜZDE 28 ARTTI

Çimsa, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 3 milyar 899 milyon 710 bin TL net kâr elde etti. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 3 milyar 47 milyon 427 bin TL net kâr açıklamıştı. Böylece yıllık bazda net kârını yüzde 28 artırdı.

Şirketin üçüncü çeyrekte açıkladığı net kâr ise 1 milyar 772 milyon 708 bin TL oldu. Aynı dönemde hasılat yıllık bazda yüzde 3, esas faaliyet kârı ise yüzde 8 geriledi. Çimsa’nın özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 3 arttı.

CIMSA İÇİN ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATLARI

27 Ekim 2026 itibarıyla paylaşılan değerlendirmelerde sekiz aracı kurum, Çimsa hisseleri için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini açıkladı. Hedef fiyat hesaplamalarında 39,80 TL son fiyat baz alındı.

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Deniz Yatırım 66,20 TL Al %66,33 Şeker Yatırım 70,55 TL Al %77,26 Gedik Yatırım 82,92 TL* Endeks Üstü Getiri %108,36 Vakıf Yatırım 74,50 TL Al %87,18 Garanti BBVA Yatırım 64,30 TL* Endekse Paralel Getiri %61,60 Halk Yatırım 68,10 TL Al %71,10 Ahlatcı Yatırım 65,50 TL Al %64,57 İş Yatırım 80,28 TL Al %101,70

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