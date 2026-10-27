Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD), bağımsız yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılış tarihine ilişkin KAP açıklamasını düzeltti. Öte yandan, hissede yaşanan sert değer kayıpları yatırımcıların gündeminde yer alırken 27 Ekim 2026 Salı günü TSİ 13.15 itibarıyla alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

Şirketin KAP açıklamasına göre, bağımsız yönetim kurulu üyesi Talat Ulussever’in görevinden ayrılma tarihi önceki bildirimde sehven 1 Eylül 2026 olarak yazıldı. Şirket, ayrılış tarihinin 1 Ekim 2026 olarak düzeltilmesine karar verildiğini bildirdi.

OZATD HİSSELERİNDE KAYIP YÜZDE 90’I AŞTI

Özata Denizcilik hisselerinde son dönemde yaşanan değer kayıpları dikkat çekti. Paylaşılan verilere göre OZATD hisselerindeki haftalık kayıp yüzde 40’ı aşarken aylık kayıp yüzde 90,09’a, üç aylık kayıp ise yüzde 93,78’e ulaştı. Hisse fiyatı 213,10 TL seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında 5115 TL'den işlem gören hisseler Ekim ayında 213 TL'ye gerilemiş oldu.

OZATD HİSSESİNDE ALIM VE SATIM YAPAN ARACI KURUMLAR

27 Ekim 2026 TSİ 13.15 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımı ekranında, OZATD hissesinde ilk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı tarafındaki net lot verileri şöyle sıralandı:

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet Midas 55 39,86 213,10 Garanti 22 15,94 213,10 Yapı Kredi 20 14,49 213,10 Ak Yatırım 10 7,25 213,10 Vakıf Yatırım 9 6,52 213,10 Diğer 22 15,94 — Toplam alım 116 100 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet Marbaş -138 100,00 213,10 Toplam satış -138 100,00 —

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