Borsa İstanbul’da TSİ 12.15 itibarıyla piyasada en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. DOGUB, CRDFA ve OTTO yükseliş listesinde öne çıkarken TEHOL, RALYH ve UFUK en çok değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

27 Ekim 2026 Salı günü TSİ 12.15 itibarıyla paylaşılan ekran görüntüsüne göre, günün en çok yükselen 10 hissesi şöyle sıralandı:

Hisse kodu Son fiyat (TL) Günlük değişim DOGUB 16,63 %9,99 CRDFA 10,15 %9,97 OTTO 85,60 %9,96 ASTOR 172,40 %9,95 DIRIT 16,58 %9,95 ANELE 9,19 %9,93 KONTR 1,52 %9,35 GATEG 123,00 %8,85 KAPLM 101,60 %8,03 CITAS 93,95 %7,37

Listede DOGUB yüzde 9,99 yükselişle ilk sırada yer alırken CRDFA yüzde 9,97, OTTO ise yüzde 9,96 değer kazandı.

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Aynı saat itibarıyla en çok değer kaybeden hisseler ise şu şekilde sıralandı:

Hisse kodu Son fiyat (TL) Günlük değişim TEHOL 2,07 %-10,00 RALYH 12,88 %-9,99 UFUK 139,70 %-9,99 TRHOL 192,00 %-9,99 LYDHO 21,64 %-9,98 TERA 10,64 %-9,98 DSTKF 116,40 %-9,98 HRKET 6,23 %-9,97 OZATD 213,10 %-9,97 GUNDG 88,10 %-9,96

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