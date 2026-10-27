Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 0,3 yükselişle 11.185 puandan işlem gördü. En çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.
Borsa İstanbul’da TSİ 12.15 itibarıyla piyasada en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. DOGUB, CRDFA ve OTTO yükseliş listesinde öne çıkarken TEHOL, RALYH ve UFUK en çok değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.
BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
27 Ekim 2026 Salı günü TSİ 12.15 itibarıyla paylaşılan ekran görüntüsüne göre, günün en çok yükselen 10 hissesi şöyle sıralandı:
|Hisse kodu
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim
|DOGUB
|16,63
|%9,99
|CRDFA
|10,15
|%9,97
|OTTO
|85,60
|%9,96
|ASTOR
|172,40
|%9,95
|DIRIT
|16,58
|%9,95
|ANELE
|9,19
|%9,93
|KONTR
|1,52
|%9,35
|GATEG
|123,00
|%8,85
|KAPLM
|101,60
|%8,03
|CITAS
|93,95
|%7,37
Listede DOGUB yüzde 9,99 yükselişle ilk sırada yer alırken CRDFA yüzde 9,97, OTTO ise yüzde 9,96 değer kazandı.
BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Aynı saat itibarıyla en çok değer kaybeden hisseler ise şu şekilde sıralandı:
|Hisse kodu
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim
|TEHOL
|2,07
|%-10,00
|RALYH
|12,88
|%-9,99
|UFUK
|139,70
|%-9,99
|TRHOL
|192,00
|%-9,99
|LYDHO
|21,64
|%-9,98
|TERA
|10,64
|%-9,98
|DSTKF
|116,40
|%-9,98
|HRKET
|6,23
|%-9,97
|OZATD
|213,10
|%-9,97
|GUNDG
|88,10
|%-9,96
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