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Borsada aracı kurumların işlemleri devam ederken alım tarafında en çok işlem gerçekleştiren Garanti Yatırım'ın, alım- satım yaptığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım ve satım işlemleri takip edilmeye devam ediyor. 27 Ekim 2026 Salı günü saat 12.00 itibarıyla Garanti Yatırım’ın en çok net alım ve net satım yaptığı hisseler belli oldu. Ekran verilerine göre kurumun net hacmi 353 milyon 393 bin 998 lot olarak kaydedildi.

GARANTİ YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

27 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla Garanti Yatırım ekranında net lot bazında öne çıkan alımlar şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet
ADESE 6.570.467 9,71 0,48
SOIMIV 4.992.000 7,38 0,47
KTLEV 4.677.755 6,91 4,3
TYIMXV 4.245.859 6,28 0,6
INFO 4.128.390 6,10 0,738
Diğer 43.033.957 63,61

Garanti Yatırım alım-satım listesi: ADESE en başta!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

GARANTİ YATIRIM’IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı saat itibarıyla net satış tarafında öne çıkan hisseler ise şu şekilde listelendi:

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet
MANAS -7.667.676 20,21 2,327
PSGYO -2.117.846 5,58 1,285
ASRAV.V.B... -2.055.724 5,42 0,05
SASA -1.969.862 5,19 1,532
EDRPH.V.... -1.218.827 3,21 0,101
Diğer -22.913.102 60,39

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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