Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım ve satım işlemleri takip edilmeye devam ediyor. 27 Ekim 2026 Salı günü saat 12.00 itibarıyla Garanti Yatırım’ın en çok net alım ve net satım yaptığı hisseler belli oldu. Ekran verilerine göre kurumun net hacmi 353 milyon 393 bin 998 lot olarak kaydedildi.

GARANTİ YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

27 Ekim 2026 saat 12.00 itibarıyla Garanti Yatırım ekranında net lot bazında öne çıkan alımlar şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet ADESE 6.570.467 9,71 0,48 SOIMIV 4.992.000 7,38 0,47 KTLEV 4.677.755 6,91 4,3 TYIMXV 4.245.859 6,28 0,6 INFO 4.128.390 6,10 0,738 Diğer 43.033.957 63,61 —

Kaynak: ForInvest

GARANTİ YATIRIM’IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı saat itibarıyla net satış tarafında öne çıkan hisseler ise şu şekilde listelendi:

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet MANAS -7.667.676 20,21 2,327 PSGYO -2.117.846 5,58 1,285 ASRAV.V.B... -2.055.724 5,42 0,05 SASA -1.969.862 5,19 1,532 EDRPH.V.... -1.218.827 3,21 0,101 Diğer -22.913.102 60,39 —

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