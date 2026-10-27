Bank of America'nın 27 Ekim 2026 saat 12.03 itibarıyla en fazla aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Kurumun net satışı 1,61 milyar TL'ye ulaşırken, bugün spor hisselerinde işlem yapıldığı görüldü. İşte tüm detaylar...
Borsa İstanbul'da 27 Ekim Salı günü işlemler devam ederken Bank of America'nın (BofA) hisse alım ve satımları dikkat çekti. Saat 12.03 itibarıyla kurumun net işlem hacmi eksi 1 milyar 612 milyon TL olarak kaydedildi. Bank of America'nın alım tarafında PEKGY, TSPOR ve PAHOL öne çıkarken, satış tarafında GSRAY, TURSG ve YKBNK ilk sıralarda yer aldı.
Kurumun, derbiden sonra spor hisselerine yöneldiği görüldü.
BANK OF AMERICA'NIN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER
27 Ekim 2026 saat 12.03 itibarıyla Bank of America'nın net lot bazında en fazla alım yaptığı 5 hisse şöyle sıralandı;
|Hisse
|Net alım (lot)
|Pay (%)
|Ortalama maliyet (TL)
|PEKGY
|14.178.182
|25,39
|0,833
|TSPOR
|9.458.410
|16,94
|0,724
|PAHOL
|5.464.655
|9,79
|0,870
|KTLEV
|3.752.556
|6,72
|4,511
|SASA
|2.400.018
|4,30
|1,521
BANK OF AMERICA'NIN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER
Aynı saat itibarıyla Bank of America'nın net lot bazında en fazla satış yaptığı hisseler ise şöyle;
|Hisse
|Net satış (lot)
|Pay (%)
|Ortalama maliyet (TL)
|GSRAY
|10.030.606
|9,02
|0,676
|TURSG
|8.383.954
|7,54
|3,557
|YKBNK
|5.565.588
|5,01
|35,124
|IHLAS
|4.762.992
|4,28
|0,713
|ISCTR
|4.566.712
|4,11
|12,026
BANK OF AMERICA'DAN 1,61 MİLYAR TL'LİK NET SATIŞ
Gün ortasına yaklaşılırken Bank of America'nın net işlem hacmi eksi 1.612.056.540 TL seviyesinde gerçekleşti.
Alım tarafında PEKGY 14,17 milyon lotla ilk sırada bulunurken, satış tarafında GSRAY 10,03 milyon lotla zirvede yer aldı.
Veriler 27 Ekim 2026 saat 12.03 itibarıyla oluşan aracı kurum işlemlerini yansıtıyor. Gün içerisinde alım-satım sıralamaları ve net işlem tutarları değişiklik gösterebilir
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