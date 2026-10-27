Borsa İstanbul'da 27 Ekim Salı günü işlemler devam ederken Bank of America'nın (BofA) hisse alım ve satımları dikkat çekti. Saat 12.03 itibarıyla kurumun net işlem hacmi eksi 1 milyar 612 milyon TL olarak kaydedildi. Bank of America'nın alım tarafında PEKGY, TSPOR ve PAHOL öne çıkarken, satış tarafında GSRAY, TURSG ve YKBNK ilk sıralarda yer aldı.

Kurumun, derbiden sonra spor hisselerine yöneldiği görüldü.

BANK OF AMERICA'NIN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER

27 Ekim 2026 saat 12.03 itibarıyla Bank of America'nın net lot bazında en fazla alım yaptığı 5 hisse şöyle sıralandı;

Hisse Net alım (lot) Pay (%) Ortalama maliyet (TL) PEKGY 14.178.182 25,39 0,833 TSPOR 9.458.410 16,94 0,724 PAHOL 5.464.655 9,79 0,870 KTLEV 3.752.556 6,72 4,511 SASA 2.400.018 4,30 1,521

BANK OF AMERICA'NIN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Aynı saat itibarıyla Bank of America'nın net lot bazında en fazla satış yaptığı hisseler ise şöyle;

Hisse Net satış (lot) Pay (%) Ortalama maliyet (TL) GSRAY 10.030.606 9,02 0,676 TURSG 8.383.954 7,54 3,557 YKBNK 5.565.588 5,01 35,124 IHLAS 4.762.992 4,28 0,713 ISCTR 4.566.712 4,11 12,026

BANK OF AMERICA'DAN 1,61 MİLYAR TL'LİK NET SATIŞ

Gün ortasına yaklaşılırken Bank of America'nın net işlem hacmi eksi 1.612.056.540 TL seviyesinde gerçekleşti.

Alım tarafında PEKGY 14,17 milyon lotla ilk sırada bulunurken, satış tarafında GSRAY 10,03 milyon lotla zirvede yer aldı.

Veriler 27 Ekim 2026 saat 12.03 itibarıyla oluşan aracı kurum işlemlerini yansıtıyor. Gün içerisinde alım-satım sıralamaları ve net işlem tutarları değişiklik gösterebilir

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