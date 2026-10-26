Borsa İstanbul'da CEMAS koduyla işlem gören Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., şirket aleyhine açılan davalara ilişkin mahkeme kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Özel denetçi atanması ile bilgi alma ve inceleme taleplerine ilişkin birleştirilen davalarda mahkeme, gerekli dava şartının bulunmaması nedeniyle davanın kesin olarak usulden reddine karar verdi.

ÇEMAŞ ALEYHİNE AÇILAN DAVADA KARAR ÇIKTI

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., Asuman Öztürk tarafından şirket aleyhine açılan davalara ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin bildirimine göre Kırşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/234 esas, 2026/201 karar sayılı dosyasında görülen özel denetçi atanması talepli dava, aynı davacı tarafından bilgi alma ve inceleme talebiyle açılan başka bir davayla birleştirildi.

Birleştirilen davalar, Kırşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/163 esas sayılı dosyası kapsamında ele alındı.

MAHKEMEDEN KESİN RET KARARI

Birleştirilen davaların 23 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşmasında mahkeme, Türk Ticaret Kanunu'nun 437/5. maddesinde öngörülen dava şartının bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/2. maddesi uyarınca davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine kesin olarak karar verdi.

Böylece ÇEMAŞ aleyhine açılan ve birleştirilen söz konusu davalar hakkında usulden ret kararı verilmiş oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleştirilen davaların görüldüğü 2026/163 E. sayılı dosyanın 23.10.2026 tarihli duruşmasında Mahkeme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437/5. maddesinde öngörülen dava şartının bulunmaması nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/2. maddesi uyarınca davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine kesin olarak karar vermiştir."

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