Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, 1 Ocak – 30 Eylül 2026 dönemini kapsayan 9 aylık finansal tabloların 9 Kasım 2026 tarihinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmasının planlandığı bildirildi.

PGSUS HİSSELERİNDE SON DURUM: SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Bilanço takviminin netleştiği işlem gününde, hisse senedinde son aylarda gözlenen aşağı yönlü trendin etkisi sürdü. Saat 16:28 itibarıyla işlem tahtasında oluşan piyasa verileri şu şekilde şekillendi:

• Güncel Fiyat: 123,90 TL (%0,64 düşüşle -0,80 TL gerileme)

• Günün Açılışı: 125,00 TL

• Günün En Yüksek Seviyesi: 125,40 TL

• Günün En Düşük Seviyesi: 123,20 TL

• İşlem Hacmi: 363,72 milyon TL

Hisse yaz aylarında test ettiği 180 TL üzerindeki zirve bölgelerinden başlayan kademeli düşüş kanalının ardından 123–125 TL bandına kadar çekildi.

Yatırımcıların ve analistlerin odağı, turizm sezonunun en yoğun dönemini kapsayan 3. çeyrek operasyonel ve finansal performansının açıklanacağı 9 Kasım tarihine çevrilmiş durumda.

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