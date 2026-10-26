Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan raporda, Erdemir’in ulusal ölçekteki en yüksek basamak olan Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘AAA (tr)’ olarak teyit edilirken, not görünümü ise ‘Durağan’ olarak korundu.

Derecelendirme raporuna göre şirketin güçlü finansal yapısı ve likidite dengesi kısa vadeli borç ödeme kabiliyetine de yansıdı.

JCR Avrasya, Erdemir’in Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu’nu en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan ‘J1+ (tr)’ olarak tescilledi ve görünümünü ‘Durağan’ olarak belirledi.

ULUSLARARASI NOTLAR TÜRKİYE ÜLKE TAVANINA PARALEL

Şirketin küresel piyasalardaki derecelendirmelerinde ise ülke tavanı sınırlandırması etkili oldu.

Hem Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para hem de Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para kredi derecelendirme notları ‘BB’ seviyesinde belirlenirken, her iki notun görünümü de ‘Durağan’ olarak açıklandı.

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