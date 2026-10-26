Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşen "TOFAŞ K9 Projesi Üretim Başlangıç Töreni"nde, projenin fabrikanın üretim kapasitesine yıllık 100 bin araçlık ek katkı sağlayacağı ve doğrudan 1000 kişilik yeni istihdam oluşturacağı duyuruldu.

DOBLO YUVASINA DÖNDÜ

K9 Projesi kapsamında, Stellantis çatısı altındaki markaların hafif ticari araç modelleri ile yolcu taşımacılığına yönelik 'Combi' versiyonları Bursa'daki üretim hatlarında banttan çıkmaya başlayacak.

2000 yılında Bursa'da serüveni başlayan ve 2 milyonu aşan üretim hacmiyle başarı yakalayan Fiat Doblo da yeni nesliyle birlikte yeniden Türkiye'deki üretim bantlarına dönmüş oldu.

Fabrikada kurulan yeni üretim hattının en dikkat çekici özelliği ise çoklu enerji platformuna (multi-energy) uygun yapısı oldu. Bu esnek altyapı sayesinde TOFAŞ, konvansiyonel motorların yanı sıra ilerleyen süreçte Bursa'da tamamen elektrikli hafif ticari araç üretimini de gerçekleştirebilecek. Yatırım aynı zamanda tedarik zincirinde yer alan 100’e yakın yerli yan sanayi firmasına yeni iş hacmi yaratacak.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE 23 YILDA 1,6 TRİLYON TL’LİK TEŞVİK

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk otomotiv sektörünün geçen yılı 41,5 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattığını hatırlattı. Bakanlık olarak sanayinin rekabet gücünü korumak adına sağlanan desteklere değinen Kacır, şu verileri paylaştı:

• Yatırım Teşvikleri: Son 23 yılda otomotiv ana ve yan sanayi şirketlerinin toplam 1 trilyon 600 milyar lira tutarındaki 3 bin 857 projesine teşvik sağlandı.

• Finansman Desteği: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı kapsamında otomotiv sektöründen 61,6 milyar lira büyüklüğe sahip 7 stratejik proje desteklendi.

• TÜBİTAK Kaynakları: Otomotiv teknolojileri alanında yürütülen 3 bin 278 Ar-Ge projesine ve araştırmacılara 34 milyar liralık kaynak aktarıldı.

"AVRUPA'NIN DİNAMİZM İHTİYACI TÜRKİYE İLE MÜMKÜN"

Türkiye'nin üretim kabiliyetiyle Avrupa pazarı için vazgeçilmez bir ortak olduğunu vurgulayan Kacır; üretilen 1,5 milyon motorlu aracın yaklaşık yüzde 80'inin AB merkezli ortaklık ve yatırımlarla banttan indiğini, otomotiv yan sanayi ihracatının ise yüzde 64'ünün doğrudan AB ülkelerine yapıldığını belirtti.

Avrupa ekonomisinin 2002'den bu yana yıllık ortalama yüzde 1,4 büyümesine karşılık Türkiye'nin yüzde 5,3 büyüdüğünü kaydeden Kacır, 2000'li yılların başında yılda 300 bin araç satılan iç pazarın günümüzde 1,5 milyona ulaştığını, hedeflerinin ise pazar hacmini 2 milyonun üzerine taşımak olduğunu söyledi.