Günün açılışından itibaren dalgalı bir bantta hareket eden standart altın, seans içinde en düşük 6 milyon 390 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 463 bin lira seviyelerini test etti.

Kapanış itibarıyla cuma günkü 6 milyon 437 bin liralık kapanışına kıyasla yüzde 0,1 oranında değer kazanan altının kilogramı, günü 6 milyon 441 bin 111 liradan noktaladı.

İŞLEM HACMİ 5,19 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Günün işlem verilerine göre KMKTP bünyesinde altın işlemlerinde kaydedilen göstergeler şu şekilde şekillendi:

• Altın İşlem Hacmi: 5 milyar 194 milyon 980 bin 874,79 TL

• Altın İşlem Miktarı: 809,23 kilogram

• Tüm Kıymetli Metaller Toplam Hacmi: 5 milyar 226 milyon 147 bin 94,98 TL

PİYASADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın piyasasında seans boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşan ilk beş kurum sırasıyla şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• EHG Yetkili Müessese

• Nil Kıymetli Madenler

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

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