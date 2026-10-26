Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert satışların ardından yatırımcıları ilgilendiren yeni bir tahmin geldi. Ons altının 4 bin dolar seviyesini test ettiği dönemde değerli metaller analisti Przemyslaw Radomski, düşüşün henüz sona ermemiş olabileceği uyarısında bulundu.

Altının önümüzdeki günlerde veya haftalarda yeni dip seviyelerine gerileyebileceğini belirten analist, uzun vadeli yükseliş beklentisini ise korudu. Peki, altın fiyatları daha da düşecek mi? İşte analistlerin öngörüleri ve takip edilen kritik seviyeler...

ÜNLÜ ANALİSTTEN ALTIN İÇİN YENİ DİP UYARISI

Değerli metaller analisti Przemyslaw Radomski, altın piyasasındaki son satış dalgasının devam edebileceğini belirtti.

Radomski, altının 2026 yılında gördüğü en düşük seviyeleri yeniden test edebileceğini ve kısa vadede daha aşağı fiyatların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Analiste göre altın fiyatlarında önümüzdeki birkaç gün veya hafta içerisinde yeni dip seviyeleri oluşması ihtimali bulunuyor.

ALTINDA UZUN VADELİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Radomski, kısa vadeli düşüş tahmininin altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Analist, değerli metallerde birkaç hafta veya ay sürebilecek bir düzeltmenin ardından yeniden yükseliş yaşanabileceğini öngörüyor.

Radomski ayrıca hisse senedi piyasalarında yaşanan sert kayıpların yatırımcıları nakit arayışına yöneltebileceğine işaret etti. Bu durumun güvenli liman olarak görülen altın üzerinde de satış baskısı oluşturabileceğini belirtti.

BANKALARDAN ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK DEĞERLENDİRME

OCBC stratejistleri, ABD tahvil getirilerindeki gerilemeye rağmen altın fiyatlarının toparlanamamasının kısa vadeli görünüm açısından olumsuz bir sinyal olduğunu değerlendirdi.

Banka, altının yeniden güç kazanabilmesi için petrol fiyatlarında gevşeme ve reel faizlerde ilave düşüş yaşanmasını önemli görüyor.

TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay ise altın fiyatlarında petrol, Fed'in faiz politikası ve sistematik fon satışlarının etkili olduğunu belirtti.

ALTINDA 4 KRİTİK FİYAT SEVİYESİ

FXStreet'in teknik değerlendirmesine göre ons altın, 100 günlük hareketli ortalamasının altında kalarak zayıf görünümünü sürdürüyor.

Analizde göreli güç endeksinin (RSI) 34,13 seviyesine gerilediği ve altının aşırı satım bölgesine yaklaştığı belirtildi.

Ons altında yukarı yönlü hareketlerde takip edilen direnç seviyeleri ise şöyle;

4.015 dolar: İlk direnç seviyesi

İlk direnç seviyesi 4.130 dolar: İkinci direnç seviyesi

İkinci direnç seviyesi 4.220 dolar: Üst direnç bölgesinin başlangıcı

Üst direnç bölgesinin başlangıcı 4.240 dolar: Üst direnç bölgesinin sonu

Analize göre bu seviyelerin aşılması, kısa vadeli satış baskısının zayıfladığına işaret edebilir.

26 Ekim TSİ 08.13 itibarıyla altın alış satış fiyatları şöyle;

ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GRAM ALTIN 6.422,92 TL 6.423,78 TL ÇEYREK ALTIN 10.276,66 TL 10.502,88 TL ALTIN/ONS 4.008,19 USD 4.009,00 USD

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER FED KARARINDA

Altın piyasasında gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısına çevrildi.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini güçlendirmesi, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentilerini destekliyor.

Piyasaların önemli bölümü ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılmasını beklerken aralık ayında olası faiz artışına ilişkin beklentiler altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed'in 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararının ardından 29 Ekim'de yayımlanması beklenen ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi de altının kısa vadeli yönü açısından önemli olacak.