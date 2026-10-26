Borsa İstanbul'da 26 Ekim 2026 Pazartesi günü iki şirketin paylarında temettü nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN) ve Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY) hisselerinde hak kullanımı kapsamında düzeltme yapıldı. Şirketlerin pay başına dağıttığı temettü tutarları ve temettü sonrası teorik hisse fiyatları belli oldu.

OSMEN VE SRVGY HİSSELERİNDE TEMETTÜ DÜZELTMESİ

Borsa İstanbul A.Ş., 26 Ekim 2026 tarihinde temettü ödemesi gerçekleştiren iki şirketin paylarında fiyat düzeltmesi yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) ve Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) hisselerinin temettü sonrası teorik fiyatlarına yer verildi.

OSMEN HİSSESİNDE TEMETTÜ SONRASI FİYAT

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) için açıklanan temettü ve teorik fiyat bilgileri şöyle:

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0498242 TL

0,0498242 TL Pay Başına Net Temettü: 0,0423505 TL

0,0423505 TL Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 4,750 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

SRVGY HİSSESİNDE TEMETTÜ SONRASI FİYAT

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) için açıklanan temettü ve teorik fiyat bilgileri ise şöyle:

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0769230 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

0,0769230 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.) Pay Başına Net Temettü: 0,0769230 TL

0,0769230 TL Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 1,773 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI HİSSE FİYATI NEDEN DÜŞER?

Şirketlerin temettü dağıttığı tarihlerde hisse fiyatlarında dağıtılan brüt temettü tutarı dikkate alınarak teorik fiyat düzeltmesi yapılır.

Bu işlem, şirketin yatırımcılarına kâr payı dağıtmasının ardından hisse fiyatının temettü etkisinden arındırılarak hesaplanmasını sağlar.

Ancak açıklanan teorik fiyatlar, hisselerin borsada kesin olarak bu seviyelerden işlem göreceği anlamına gelmez. Piyasa koşulları ve yatırımcıların alım satım işlemleriyle hisse fiyatları farklı seviyelerde oluşabilir.

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