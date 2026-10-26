Borsa İstanbul'da işlem gören CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), 2026 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 1,86 milyar TL net kâr açıklarken geçen yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 265 artırdı. Satış gelirlerinde yüzde 79, esas faaliyet kârında ise yüzde 203 artış kaydedildi.

CVK MADEN'İN NET KÂRI 1,86 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), 1 Ocak - 30 Eylül 2026 döneminde toplam 1.858.815.905 TL net kâr açıkladı.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 508.950.426 TL net kâr elde etmişti. Böylece CVK Maden'in dokuz aylık net kârı yıllık bazda yüzde 265 artış gösterdi.

Şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki net kârı ise 1.108.895.370 TL olarak gerçekleşti.

CVKMD'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 79 ARTTI

CVK Maden'in 2026 yılının ilk dokuz ayında satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 5.575.286.169 TL'ye yükseldi.

Şirketin esas faaliyet kârı da aynı dönemde yüzde 203 artışla 1.550.859.374 TL'ye ulaştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 807.989.000 TL'den 2.504.586.000 TL'ye çıktı.

CVKMD 2026 üçüncü çeyrek bilanço verileri

CVKMD Bilanço 3Ç26 2025/9 aylık 2026/9 aylık Satışlar 3.112.464.840 5.575.286.169 Net dönem kârı 508.950.426 1.858.815.905 Esas faaliyet kârı 512.624.840 1.550.859.374 FAVÖK 807.989.000 2.504.586.000

CVK MADEN'İN TOPLAM VARLIKLARI 32,27 MİLYAR TL OLDU

Şirketin bilançosuna göre toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 27.404.534.849 TL seviyesinden 2026 yılının eylül sonunda 32.267.137.971 TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde toplam borçlar 15.813.124.314 TL'den 16.830.466.298 TL'ye çıktı.

Şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları ise 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artış gösterdi.

CVKMD varlık, borç ve özkaynak tablosu

CVKMD Bilanço 3Ç26 2025/12 aylık 2026/9 aylık Toplam varlıklar 27.404.534.849 32.267.137.971 Toplam borçlar 15.813.124.314 16.830.466.298 Özkaynaklar 11.056.540.530 15.022.181.842

CVKMD HİSSESİNİN F/K VE PD/DD ORANLARI

CVK Maden'in paylaşılan piyasa verilerine göre fiyat/kazanç (F/K) oranı 29,68, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 3,01 seviyesinde bulunuyor.

Şirketin piyasa değeri 45,30 milyar TL olarak hesaplanıyor.

CVKMD şirket çarpanları

Şirket rasyoları Değer Fiyat kazanç oranı (F/K) 29,68 Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) 3,01 Piyasa değeri 45,30 milyar TL

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