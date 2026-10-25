Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında 10 hisse senedinde toplam 1 milyar 797 milyon TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ve Gübre Fabrikaları'nın da bulunduğu listede en yüksek işlem tutarı ASELS hissesinde kaydedilirken BALSU'da 53 milyon lot el değiştirdi. İşte haftanın özel emir işlemleri ve fiyatları.

ASELS HİSSESİNDE 559 MİLYON TL'LİK ÖZEL EMİR

Haftanın en yüksek tutarlı özel emir işlemleri ASELSAN (ASELS) hisselerinde gerçekleşti.

22 Ekim Perşembe günü 787 bin 965 lot ASELS payı, 334 TL işlem fiyatından 263 milyon 180 bin 310 TL tutarla el değiştirdi.

23 Ekim Cuma günü ise 900 bin lot için 296 milyon 475 bin TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi. İşlem fiyatı yaklaşık 329,42 TL oldu.

Böylece ASELS hissesindeki haftalık özel emir işlem hacmi 559 milyon 655 bin 310 TL'ye, toplam işlem miktarı ise 1 milyon 687 bin 965 lota ulaştı.

THYAO HİSSESİNDE 390 MİLYON TL'LİK İŞLEM

Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde hafta boyunca iki farklı günde özel emir işlemi kaydedildi.

20 Ekim Salı günü 500 bin lot THYAO payı 268,75 TL'den işlem görürken toplam tutar 134 milyon 375 bin TL oldu.

23 Ekim Cuma günü ise 1 milyon lot THYAO payı, 256,25 TL işlem fiyatından 256 milyon 250 bin TL tutarla el değiştirdi.

Böylece THYAO hisselerinde haftalık özel emir işlem hacmi 390 milyon 625 bin TL'ye ulaştı.

BALSU'DA 53 MİLYON LOT EL DEĞİŞTİRDİ

Haftanın lot bazında en büyük özel emir işlemi Balsu Gıda (BALSU) hisselerinde gerçekleştirildi.

20 Ekim Salı günü BALSU'da 53 milyon lot pay, 6,86 TL işlem fiyatından el değiştirdi.

İşlemin toplam büyüklüğü 363 milyon 580 bin TL olarak kaydedildi.

BALSU, bu işlemle haftalık özel emir işlem hacminde ASELS ve THYAO'nun ardından üçüncü sıraya yerleşti.

ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 10 HİSSE

19-23 Ekim haftasında özel emir işlemi yapılan hisseler ve toplam tutarları şöyle;

Hisse Toplam işlem hacmi (TL) İşlem miktarı (lot) ASELS 559.655.310 1.687.965 THYAO 390.625.000 1.500.000 BALSU 363.580.000 53.000.000 AKBNK 173.156.493 2.718.732 GUBRF 109.920.750 326.500 BIMAS 77.100.000 200.000 GLYHO 49.740.000 3.000.000 EKGYO 36.460.000 2.000.000 SSAAT 24.929.840 1.094.374 EKIM 11.936.000 800.000 Toplam 1.797.103.393 66.327.571

EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

Özel emir işlemlerinin günlük dağılımında en yüksek tutar 23 Ekim Cuma günü kaydedildi.

Cuma günü AKBNK, ASELS, GUBRF ve THYAO hisselerinde toplam 758 milyon 835 bin 291 TL'lik özel emir işlemi gerçekleşti.

Günlük işlem hacimleri şöyle:

Tarih Özel emir işlem hacmi 19 Ekim Pazartesi 19.980.000 TL 20 Ekim Salı 628.267.792 TL 21 Ekim Çarşamba 77.100.000 TL 22 Ekim Perşembe 312.920.310 TL 23 Ekim Cuma 758.835.291 TL

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemleri, alıcı ve satıcı tarafların fiyat ve miktar üzerinde anlaşmasıyla gerçekleştirilen işlemleri ifade ediyor.

Borsa İstanbul'daki özel işlem bildirimi mekanizmasında, belirlenen koşulları karşılayan karşılıklı emirler normal emir defterine gönderilmeden işlem olarak bildirilebiliyor.

Bu işlemlerin fiyatları, işlem sırasında piyasada oluşan fiyatlardan farklı olabiliyor.

Özel emir işlemlerinde alıcı ve satıcıların kimlikleri her zaman kamuya açıklanmıyor. Bazı işlemlerde tarafların KAP üzerinden pay alım satım bildirimi yapması halinde ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

Özel emir işlemlerinin gerçekleşmesi tek başına ilgili hissede yükseliş veya düşüş yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Veriler 19-23 Ekim 2026 haftasını kapsamaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.