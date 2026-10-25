Borsa İstanbul'da 10 hissede 1,8 milyar TL'lik özel emir işlemi yapıldı. ASELS, THYAO, AKBNK ve BALSU'nun da bulunduğu hisseler ve işlem tutarları belli oldu.
Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında 10 hisse senedinde toplam 1 milyar 797 milyon TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ve Gübre Fabrikaları'nın da bulunduğu listede en yüksek işlem tutarı ASELS hissesinde kaydedilirken BALSU'da 53 milyon lot el değiştirdi. İşte haftanın özel emir işlemleri ve fiyatları.
ASELS HİSSESİNDE 559 MİLYON TL'LİK ÖZEL EMİR
Haftanın en yüksek tutarlı özel emir işlemleri ASELSAN (ASELS) hisselerinde gerçekleşti.
22 Ekim Perşembe günü 787 bin 965 lot ASELS payı, 334 TL işlem fiyatından 263 milyon 180 bin 310 TL tutarla el değiştirdi.
23 Ekim Cuma günü ise 900 bin lot için 296 milyon 475 bin TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi. İşlem fiyatı yaklaşık 329,42 TL oldu.
Böylece ASELS hissesindeki haftalık özel emir işlem hacmi 559 milyon 655 bin 310 TL'ye, toplam işlem miktarı ise 1 milyon 687 bin 965 lota ulaştı.
THYAO HİSSESİNDE 390 MİLYON TL'LİK İŞLEM
Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde hafta boyunca iki farklı günde özel emir işlemi kaydedildi.
20 Ekim Salı günü 500 bin lot THYAO payı 268,75 TL'den işlem görürken toplam tutar 134 milyon 375 bin TL oldu.
23 Ekim Cuma günü ise 1 milyon lot THYAO payı, 256,25 TL işlem fiyatından 256 milyon 250 bin TL tutarla el değiştirdi.
Böylece THYAO hisselerinde haftalık özel emir işlem hacmi 390 milyon 625 bin TL'ye ulaştı.
BALSU'DA 53 MİLYON LOT EL DEĞİŞTİRDİ
Haftanın lot bazında en büyük özel emir işlemi Balsu Gıda (BALSU) hisselerinde gerçekleştirildi.
20 Ekim Salı günü BALSU'da 53 milyon lot pay, 6,86 TL işlem fiyatından el değiştirdi.
İşlemin toplam büyüklüğü 363 milyon 580 bin TL olarak kaydedildi.
BALSU, bu işlemle haftalık özel emir işlem hacminde ASELS ve THYAO'nun ardından üçüncü sıraya yerleşti.
ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 10 HİSSE
19-23 Ekim haftasında özel emir işlemi yapılan hisseler ve toplam tutarları şöyle;
|Hisse
|Toplam işlem hacmi (TL)
|İşlem miktarı (lot)
|ASELS
|559.655.310
|1.687.965
|THYAO
|390.625.000
|1.500.000
|BALSU
|363.580.000
|53.000.000
|AKBNK
|173.156.493
|2.718.732
|GUBRF
|109.920.750
|326.500
|BIMAS
|77.100.000
|200.000
|GLYHO
|49.740.000
|3.000.000
|EKGYO
|36.460.000
|2.000.000
|SSAAT
|24.929.840
|1.094.374
|EKIM
|11.936.000
|800.000
|Toplam
|1.797.103.393
|66.327.571
EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ
Özel emir işlemlerinin günlük dağılımında en yüksek tutar 23 Ekim Cuma günü kaydedildi.
Cuma günü AKBNK, ASELS, GUBRF ve THYAO hisselerinde toplam 758 milyon 835 bin 291 TL'lik özel emir işlemi gerçekleşti.
Günlük işlem hacimleri şöyle:
|Tarih
|Özel emir işlem hacmi
|19 Ekim Pazartesi
|19.980.000 TL
|20 Ekim Salı
|628.267.792 TL
|21 Ekim Çarşamba
|77.100.000 TL
|22 Ekim Perşembe
|312.920.310 TL
|23 Ekim Cuma
|758.835.291 TL
BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?
Özel emir işlemleri, alıcı ve satıcı tarafların fiyat ve miktar üzerinde anlaşmasıyla gerçekleştirilen işlemleri ifade ediyor.
Borsa İstanbul'daki özel işlem bildirimi mekanizmasında, belirlenen koşulları karşılayan karşılıklı emirler normal emir defterine gönderilmeden işlem olarak bildirilebiliyor.
Bu işlemlerin fiyatları, işlem sırasında piyasada oluşan fiyatlardan farklı olabiliyor.
Özel emir işlemlerinde alıcı ve satıcıların kimlikleri her zaman kamuya açıklanmıyor. Bazı işlemlerde tarafların KAP üzerinden pay alım satım bildirimi yapması halinde ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.
Özel emir işlemlerinin gerçekleşmesi tek başına ilgili hissede yükseliş veya düşüş yaşanacağı anlamına gelmiyor.
Veriler 19-23 Ekim 2026 haftasını kapsamaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.