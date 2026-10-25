Borsa İstanbul'da ASELS hisselerinin 19-23 Ekim haftasındaki aracı kurum dağılımı belli oldu. Hisse haftayı yüzde 0,07 düşüşle 338,00 TL seviyesinde tamamlarken Ak Yatırım 7,29 milyon lotla en fazla net alım yapan kurum oldu. Bank of America ise 7,08 milyon lot net satış gerçekleştirdi. İşte ASELS hissesinde haftanın en büyük alıcıları ve satıcıları.

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Geçtiğimiz hafta ASELS hisselerinde en fazla net alım 7 milyon 294 bin 188 lot ile Ak Yatırım üzerinden gerçekleştirildi.

Ak Yatırım'ı 1 milyon 647 bin 310 lotla Meksa Yatırım ve 792 bin 707 lotla Tacirler Yatırım takip etti.

19-23 Ekim haftasında ASELS'in en büyük net alıcıları:

Aracı kurum Net alım (lot) Ortalama maliyet (TL) Ak Yatırım 7.294.188 334,364 Meksa Yatırım 1.647.310 338,617 Tacirler Yatırım 792.707 334,506 Yatırım Finansman 621.183 311,914 Deniz Yatırım 594.838 319,090

Ak Yatırım, pozitif net işlem hacminin yüzde 58,45'ini tek başına oluşturdu.

BANK OF AMERICA'DAN 7 MİLYON LOTU AŞAN SATIŞ

ASELS hisselerinde haftanın en büyük net satıcısı Bank of America oldu.

Bank of America üzerinden 7 milyon 86 bin 15 lot net satış gerçekleştirildi. Kurumun negatif net işlem hacmindeki payı yüzde 56,78 olarak hesaplandı.

Bank of America'yı 1 milyon 249 bin 417 lotla Oyak Yatırım ve 766 bin 31 lotla Global Menkul Değerler izledi.

19-23 Ekim haftasında ASELS'in en büyük net satıcıları:

Aracı kurum Net satış (lot) Ortalama maliyet (TL) Bank of America 7.086.015 323,979 Oyak Yatırım 1.249.417 324,183 Global Menkul 766.031 336,890 QNB Yatırım 714.553 359,550 Gedik Yatırım 580.549 329,111

AK YATIRIM VE BANK OF AMERICA İŞLEMLERİ ÖNE ÇIKTI

Haftalık aracı kurum dağılımının en çarpıcı ayrıntısı, Ak Yatırım ve Bank of America üzerinden gerçekleştirilen yüksek miktarlı ters yönlü işlemler oldu.

Ak Yatırım'ın 7,29 milyon lotluk net alımına karşılık Bank of America'nın 7,08 milyon lotluk net satış gerçekleştirmesi, ASELS hisselerindeki işlem yoğunluğunu ortaya koydu.

İlk 5 alıcı kurumun toplam net alımları, ilk 5 satıcı kurumun toplam net satışlarını 553 bin 661 lot aştı.

Aracı kurum dağılımı verileri, belirli kurumlar üzerinden gerçekleştirilen işlemleri gösterirken söz konusu alım ve satımların tamamının ilgili kurumların kendi portföylerine ait olduğu anlamına gelmiyor.

HAFTAYI YENİ İŞ ANLAŞMASIYLA TAMAMLADI

ASELSAN'ın 23 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası bir müşterisiyle radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 442,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Veriler 19-23 Ekim 2026 haftasını kapsamaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.