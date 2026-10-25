Borsa İstanbul'da geçen hafta geri alım yağmuru yaşandı. 19-23 Ekim haftasında şirketler milyonlarca lot hisse topladı. İşte MAVI, TUKAS, AKFGY ve diğer hisselerin tam listesi.
Borsa İstanbul'da şirketler kendi hisselerini toplamaya devam ediyor! 19-23 Ekim haftasında 82 halka açık şirket milyonlarca lotluk pay geri alımına imza attı. Tukaş, Akfen GYO ve Tatlıpınar Enerji gibi şirketlerin gerçekleştirdiği yüksek miktarlı işlemler haftanın geri alım tablosunda öne çıktı.
Bazı şirketler tek günde 10 milyon lota ulaşan alımlar gerçekleştirirken, yatırımcıların portföylerinde bulunan çok sayıda hisse de listede yer aldı. İşte geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da kendi paylarını geri alan şirketler ve gün gün açıklanan işlem miktarları...
HAFTANIN EN YÜKSEK GERİ ALIM İŞLEMLERİ
19 Ekim Pazartesi günü Tukaş 9 milyon 378 bin 29 lot, 20 Ekim Salı günü Tatlıpınar Enerji 10 milyon lot, 21 Ekim Çarşamba günü Akfen GYO 5 milyon 15 bin 703 lot, 22 Ekim Perşembe günü yine Akfen GYO 5 milyon 750 bin lot ve 23 Ekim Cuma günü Akfen GYO ile Odaş 5'er milyon lot geri alım gerçekleştirdi.
TUKAŞ'TAN İKİ GÜNDE 18 MİLYON LOTLUK GERİ ALIM
Tukaş (TUKAS), 19 Ekim'de 9 milyon 378 bin 29 lot, 20 Ekim'de ise 8 milyon 621 bin 971 lot pay geri aldı. Böylece şirketin iki işlem gününde gerçekleştirdiği geri alımların toplamı 18 milyon lota ulaştı.
AKFEN GYO'DAN HAFTA BOYUNCA MİLYONLARCA LOTLUK İŞLEM
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY), 19-23 Ekim haftasının beş işlem gününde de pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirketin hafta boyunca geri aldığı payların toplamı 22 milyon 934 bin 28 lot oldu.
TATLIPINAR ENERJİ TEK GÜNDE 10 MİLYON LOT GERİ ALDI
Tatlıpınar Enerji (TATEN), 20 Ekim Salı günü 10 milyon lotluk geri alım gerçekleştirdi. Şirketin aynı hafta diğer günlerde yaptığı işlemlerle birlikte toplam geri alım miktarı 13 milyon 595 bin lota ulaştı.
GÜN GÜN BORSADA GERİ ALIM İŞLEMLERİ
19 Ekim Pazartesi
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|Mavi Giyim (MAVI)
|350.000
|Orzaks İlaç (ORZAX)
|688.000
|Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)
|250.000
|Kapeks Kimya (KPEKS)
|100.000
|Gen İlaç (GENIL)
|2.000.000
|TAB Gıda (TABGD)
|25.000
|Atakey Patates (ATAKP)
|60.000
|Net Holding (NTHOL)
|350.000
|Asce GYO (ASGYO)
|294.583
|Akfen GYO (AKFGY)
|6.900.000
|Enerya Enerji (ENERY)
|1.760.000
|Ofis Yem (OFSYM)
|60.572
|Tukaş (TUKAS)
|9.378.029
|Gıpta Ofis (GIPTA)
|50.000
|Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM)
|242.865
|Euro Menkul Kıymet YO (EUYO)
|30.000
|Osmanlı Yatırım (OSMEN)
|120.000
|Gedik Yatırım (GEDIK)
|962.201
|Arsan Holding (ARSAN)
|266.000
|Masfen Enerji (MASFN)
|80.000
|Kervan Gıda (KRVGD)
|900.000
|Metropal (MCARD)
|10.000
|Bulls Girişim Sermayesi GYO (BULGS)
|110.000
|Kiler GYO (KLGYO)
|463.000
|Tureks Turizm (TUREX)
|400.000
|Bor Şeker (BORSK)
|210.000
|Luxera GYO (LXGYO)
|75.000
|Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
|350.000
|Orge Enerji (ORGE)
|1.290.000
|Sanko Pazarlama (SANKO)
|31.000
|Adra GYO (ADGYO)
|85.000
|Dagi Giyim (DAGI)
|76.457
|PC İletişim (PCILT)
|181.700
|Gür-Sel Turizm (GRSEL)
|17.313
|Rainbow Polikarbonat (RNPOL)
|2.330.758
|Zeray GYO (ZERGY)
|88.635
|Tatlıpınar Enerji (TATEN)
|200.000
|ATP Yazılım (ATATP)
|20.000
|Ulusoy Un (ULUUN)
|1.554.994
|Söke Değirmencilik (SOKE)
|475.000
|Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY)
|15.000
|Metgün Enerji (METEN)
|340.000
|Aztek Teknoloji (AZTEK)
|505.167
|Kuzugrup GYO (KZGYO)
|154.000
|Europap Tezol (TEZOL)
|249.102
|Kartonsan (KARTN)
|90.000
|Meysu Gıda (MEYSU)
|628.478
20 Ekim Salı
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|DCT Trading (DCTTR)
|78.925
|Albayrak Hazır Beton (ALBTN)
|100.000
|Ekim Turizm (EKIM)
|159.694
|Kapeks Kimya (KPEKS)
|1.257
|TAB Gıda (TABGD)
|30.000
|Fade Gıda (FADE)
|10.000
|Net Holding (NTHOL)
|33.284
|Asce GYO (ASGYO)
|85.131
|Akfen GYO (AKFGY)
|268.325
|Enerya Enerji (ENERY)
|99.315
|Türk Altın İşletmeleri (TRALT)
|415.211
|Ekinciler Demir Çelik (EKDMR)
|76.454
|Akfen İnşaat (AKFIS)
|250.000
|Ofis Yem (OFSYM)
|18.818
|Yayla Agro Gıda (YYLGD)
|71.000
|TGS Dış Ticaret (TGSAS)
|26.000
|Tukaş (TUKAS)
|8.621.971
|Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM)
|250.000
|Euro Menkul Kıymet YO (EUYO)
|20.000
|Koç Metalurji (KOCMT)
|8.856
|Osmanlı Yatırım (OSMEN)
|60.278
|Gedik Yatırım (GEDIK)
|652.083
|Kervan Gıda (KRVGD)
|400.000
|Bulls Girişim Sermayesi GYO (BULGS)
|44.658
|Kiler Holding (KLRHO)
|173.000
|Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
|15.520
|Orge Enerji (ORGE)
|100.000
|Adra GYO (ADGYO)
|200.000
|Çitlekçi Mağazacılık (CITAS)
|354.775
|Dagi Giyim (DAGI)
|100.000
|PC İletişim (PCILT)
|5.000
|Netcad Yazılım (NETCD)
|57.763
|Gür-Sel Turizm (GRSEL)
|2.187
|Teknika Plast (TKNKA)
|100.000
|Rainbow Polikarbonat (RNPOL)
|1.513.728
|Zeray GYO (ZERGY)
|658.309
|Selçuk Ecza Deposu (SELEC)
|480.000
|Tatlıpınar Enerji (TATEN)
|10.000.000
|ATP Yazılım (ATATP)
|25.000
|Ulusoy Un (ULUUN)
|786.223
|Söke Değirmencilik (SOKE)
|319.961
|Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)
|2.711.000
|CVK Maden (CVKMD)
|750.000
|Akiş GYO (AKSGY)
|2.342.500
|Metgün Enerji (METEN)
|591.334
|Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)
|87.000
|Akhan Un (AKHAN)
|40.000
|Atakey Patates (ATAKP)
|36.532
|Europap Tezol (TEZOL)
|527.481
|Aztek Teknoloji (AZTEK)
|269.926
|Kartonsan (KARTN)
|40.000
21 Ekim Çarşamba
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|Beta Enerji (BETAE)
|50.000
|Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC)
|260.000
|Bantaş Ambalaj (BNTAS)
|210.000
|Kartonsan (KARTN)
|500.000
|Dof Robotik (DOFRB)
|30.000
|Masfen Enerji (MASFN)
|50.000
|Boğaziçi Beton (BOBET)
|102.270
|Kıraç Galvaniz (TCKRC)
|75.000
|Albayrak Hazır Beton (ALBTN)
|116.000
|Kapeks Kimya (KPEKS)
|75.000
|TAB Gıda (TABGD)
|30.000
|Fade Gıda (FADE)
|25.000
|Net Holding (NTHOL)
|300.000
|Akfen GYO (AKFGY)
|5.015.703
|Enerya Enerji (ENERY)
|2.800.000
|Türk Altın İşletmeleri (TRALT)
|2.487.148 TRALT, 115.110 TRENJ, 250.000 TRMET
|Atakey Patates (ATAKP)
|83.468
|Akfen İnşaat (AKFIS)
|660.000
|Yayla Agro Gıda (YYLGD)
|75.000
|Sanko Pazarlama (SANKO)
|67.000
|Tukaş (TUKAS)
|2.000.000
|Bor Şeker (BORSK)
|100.000
|Euro Menkul Kıymet YO (EUYO)
|50.000
|Mavi Giyim (MAVI)
|350.000
|Osmanlı Yatırım (OSMEN)
|160.000
|Gedik Yatırım (GEDIK)
|1.702.868
|Kervan Gıda (KRVGD)
|150.000
|Akhan Un (AKHAN)
|50.000
|Kiler Holding (KLRHO)
|150.000
|Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
|685.000
|Orge Enerji (ORGE)
|2.300.000
|Adra GYO (ADGYO)
|465.000
|Tureks Turizm (TUREX)
|814.459
|Park Elektrik (PRKME)
|40.000
|Gıpta Ofis (GIPTA)
|30.000
|PC İletişim (PCILT)
|30.000
|Netcad Yazılım (NETCD)
|121.000
|Rainbow Polikarbonat (RNPOL)
|339.434
|Işık Plastik (ISKPL)
|1.500.000
|ATP Yazılım (ATATP)
|5.000
|Dagi Giyim (DAGI)
|1.100.000
|Ekim Turizm (EKIM)
|177.509
|Kuzugrup GYO (KZGYO)
|180.000
|Ulusoy Un (ULUUN)
|1.538.307
|Kiler GYO (KLGYO)
|2.601.000
|Söke Değirmencilik (SOKE)
|650.000
|Armada Gıda (ARMGD)
|500.000
|Europap Tezol (TEZOL)
|64.561
|Asce GYO (ASGYO)
|700.000
|Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)
|100.000
|CVK Maden (CVKMD)
|2.525.000
|Tatlıpınar Enerji (TATEN)
|710.000
|Gür-Sel Turizm (GRSEL)
|4.000
|Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)
|580.000
|Aztek Teknoloji (AZTEK)
|93.515
|Gentaş (GENTS)
|500.000
|Meysu Gıda (MEYSU)
|813.635
22 Ekim Perşembe
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|Bilici Yatırım (BLCYT)
|624.880
|Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM)
|350.000
|Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC)
|100.000
|Bantaş Ambalaj (BNTAS)
|100.000
|Metgün Enerji (METEN)
|634.531
|Dof Robotik (DOFRB)
|30.000
|Masfen Enerji (MASFN)
|70.000
|Kıraç Galvaniz (TCKRC)
|85.000
|Teknika Plast (TKNKA)
|100.000
|Albayrak Hazır Beton (ALBTN)
|100.000
|Kapeks Kimya (KPEKS)
|50.000
|Savur GYO (SVGYO)
|3.000.000
|Fade Gıda (FADE)
|44.000
|Net Holding (NTHOL)
|250.000
|Akfen GYO (AKFGY)
|5.750.000
|Enerya Enerji (ENERY)
|550.000
|Koç Metalurji (KOCMT)
|138.637
|Türk Altın İşletmeleri (TRALT)
|3.510.336 TRALT, 174.000 TRENJ, 310.000 TRMET
|Atakey Patates (ATAKP)
|59.876
|Sanko Pazarlama (SANKO)
|109.143
|İzdemir Enerji (IZENR)
|773.589
|Bor Şeker (BORSK)
|195.000
|Kiler GYO (KLGYO)
|754.000
|Osmanlı Yatırım (OSMEN)
|120.000
|Gedik Yatırım (GEDIK)
|5.014.955
|Armada Gıda (ARMGD)
|6.000
|Lokman Hekim (LKMNH)
|20.000
|Akhan Un (AKHAN)
|270.000
|Kiler Holding (KLRHO)
|100.000
|Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
|160.000
|Orge Enerji (ORGE)
|250.000
|Adra GYO (ADGYO)
|70.000
|Gür-Sel Turizm (GRSEL)
|7.000
|Tatlıpınar Enerji (TATEN)
|2.675.000
|Gıpta Ofis (GIPTA)
|40.000
|Asce GYO (ASGYO)
|700.000
|PC İletişim (PCILT)
|46.000
|Netcad Yazılım (NETCD)
|25.000
|Rainbow Polikarbonat (RNPOL)
|1.684.454
|Işık Plastik (ISKPL)
|1.000.000
|ATP Yazılım (ATATP)
|20.000
|Dagi Giyim (DAGI)
|64.197
|Ekim Turizm (EKIM)
|625.000
|Kuzugrup GYO (KZGYO)
|340.000
|Ulusoy Un (ULUUN)
|856.906
|Söke Değirmencilik (SOKE)
|300.000
|Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY)
|600.000
|Jantsa (JANTS)
|183.003
|TAB Gıda (TABGD)
|40.000
|CVK Maden (CVKMD)
|158.022
|Aztek Teknoloji (AZTEK)
|199.307
|Mavi Giyim (MAVI)
|350.000
|Europap Tezol (TEZOL)
|107.990
|Blume Metal (BLUME)
|236.200
|Meysu Gıda (MEYSU)
|540.000
|Kartonsan (KARTN)
|52.500
|Gentaş (GENTS)
|262.115
23 Ekim Cuma
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|Metropal (MCARD)
|400.000
|Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM)
|201.856
|Bantaş Ambalaj (BNTAS)
|50.000
|Metgün Enerji (METEN)
|760.408
|Kardemir (KRDMA, KRDMD)
|200.000 KRDMA, 300.000 KRDMD
|Masfen Enerji (MASFN)
|88.654
|Kıraç Galvaniz (TCKRC)
|370.000
|Kapeks Kimya (KPEKS)
|50.000
|Park Elektrik (PRKME)
|45.000
|Fade Gıda (FADE)
|30.000
|Net Holding (NTHOL)
|500.000
|Akfen GYO (AKFGY)
|5.000.000
|Koç Metalurji (KOCMT)
|246.072
|Yayla Agro Gıda (YYLGD)
|102.000
|Atakey Patates (ATAKP)
|44.751
|BMS Çelik Hasır (BMSCH)
|150.000
|Kervan Gıda (KRVGD)
|600.000
|Mavi Giyim (MAVI)
|349.715
|Sanko Pazarlama (SANKO)
|137.229
|Akfen İnşaat (AKFIS)
|675.000
|İzdemir Enerji (IZENR)
|1.500.000
|Odaş Elektrik (ODAS)
|5.000.000
|Luxera GYO (LXGYO)
|240.000
|Osmanlı Yatırım (OSMEN)
|100.000
|Gedik Yatırım (GEDIK)
|1.710.890
|Kiler Holding (KLRHO)
|107.000
|Orge Enerji (ORGE)
|450.000
|Tureks Turizm (TUREX)
|1.715.000
|Gür-Sel Turizm (GRSEL)
|22.500
|Netcad Yazılım (NETCD)
|54.000
|Rainbow Polikarbonat (RNPOL)
|1.017.394
|ATP Yazılım (ATATP)
|30.000
|Ekim Turizm (EKIM)
|440.000
|Sabancı Holding (SAHOL)
|300.000
|Kuzugrup GYO (KZGYO)
|340.000
|Jantsa (JANTS)
|187.180
|TAB Gıda (TABGD)
|15.000
|Beta Enerji (BETAE)
|15.000
|Ulusoy Un (ULUUN)
|1.367.104
|Söke Değirmencilik (SOKE)
|275.000
|PC İletişim (PCILT)
|30.110
|Aztek Teknoloji (AZTEK)
|521.294
|Dagi Giyim (DAGI)
|750.000
|Kiler GYO (KLGYO)
|1.086.000
|Turkcell (TCELL)
|3.201.696
|Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)
|115.000
|Akiş GYO (AKSGY)
|1.046.500
BORSA İSTANBUL'DA PAY GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?
Pay geri alımı, halka açık bir şirketin kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler bu işlemleri sermaye yönetimi, pay fiyatının desteklenmesi veya açıklanan geri alım programlarının uygulanması gibi nedenlerle gerçekleştirebiliyor.
Ancak pay geri alımları, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcıların işlem miktarının yanı sıra şirketin finansal durumunu, geri alım programının büyüklüğünü ve KAP açıklamalarını da değerlendirmesi gerekiyor.