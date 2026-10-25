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Borsa İstanbul'da geçen hafta geri alım yağmuru yaşandı. 19-23 Ekim haftasında şirketler milyonlarca lot hisse topladı. İşte MAVI, TUKAS, AKFGY ve diğer hisselerin tam listesi.

Borsa İstanbul'da şirketler kendi hisselerini toplamaya devam ediyor! 19-23 Ekim haftasında 82 halka açık şirket milyonlarca lotluk pay geri alımına imza attı. Tukaş, Akfen GYO ve Tatlıpınar Enerji gibi şirketlerin gerçekleştirdiği yüksek miktarlı işlemler haftanın geri alım tablosunda öne çıktı.

Bazı şirketler tek günde 10 milyon lota ulaşan alımlar gerçekleştirirken, yatırımcıların portföylerinde bulunan çok sayıda hisse de listede yer aldı. İşte geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da kendi paylarını geri alan şirketler ve gün gün açıklanan işlem miktarları...

HAFTANIN EN YÜKSEK GERİ ALIM İŞLEMLERİ

19 Ekim Pazartesi günü Tukaş 9 milyon 378 bin 29 lot, 20 Ekim Salı günü Tatlıpınar Enerji 10 milyon lot, 21 Ekim Çarşamba günü Akfen GYO 5 milyon 15 bin 703 lot, 22 Ekim Perşembe günü yine Akfen GYO 5 milyon 750 bin lot ve 23 Ekim Cuma günü Akfen GYO ile Odaş 5'er milyon lot geri alım gerçekleştirdi.

TUKAŞ'TAN İKİ GÜNDE 18 MİLYON LOTLUK GERİ ALIM

Tukaş (TUKAS), 19 Ekim'de 9 milyon 378 bin 29 lot, 20 Ekim'de ise 8 milyon 621 bin 971 lot pay geri aldı. Böylece şirketin iki işlem gününde gerçekleştirdiği geri alımların toplamı 18 milyon lota ulaştı.

Borsada 82 şirketten geri alım! Hafta boyunca hisseler kasalara girdi, Görsel 1

AKFEN GYO'DAN HAFTA BOYUNCA MİLYONLARCA LOTLUK İŞLEM

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY), 19-23 Ekim haftasının beş işlem gününde de pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirketin hafta boyunca geri aldığı payların toplamı 22 milyon 934 bin 28 lot oldu.

Borsada 82 şirketten geri alım! Hafta boyunca hisseler kasalara girdi, Görsel 2

TATLIPINAR ENERJİ TEK GÜNDE 10 MİLYON LOT GERİ ALDI

Tatlıpınar Enerji (TATEN), 20 Ekim Salı günü 10 milyon lotluk geri alım gerçekleştirdi. Şirketin aynı hafta diğer günlerde yaptığı işlemlerle birlikte toplam geri alım miktarı 13 milyon 595 bin lota ulaştı.

Borsada 82 şirketten geri alım! Hafta boyunca hisseler kasalara girdi, Görsel 3

GÜN GÜN BORSADA GERİ ALIM İŞLEMLERİ

19 Ekim Pazartesi

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot)
Mavi Giyim (MAVI) 350.000
Orzaks İlaç (ORZAX) 688.000
Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO) 250.000
Kapeks Kimya (KPEKS) 100.000
Gen İlaç (GENIL) 2.000.000
TAB Gıda (TABGD) 25.000
Atakey Patates (ATAKP) 60.000
Net Holding (NTHOL) 350.000
Asce GYO (ASGYO) 294.583
Akfen GYO (AKFGY) 6.900.000
Enerya Enerji (ENERY) 1.760.000
Ofis Yem (OFSYM) 60.572
Tukaş (TUKAS) 9.378.029
Gıpta Ofis (GIPTA) 50.000
Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 242.865
Euro Menkul Kıymet YO (EUYO) 30.000
Osmanlı Yatırım (OSMEN) 120.000
Gedik Yatırım (GEDIK) 962.201
Arsan Holding (ARSAN) 266.000
Masfen Enerji (MASFN) 80.000
Kervan Gıda (KRVGD) 900.000
Metropal (MCARD) 10.000
Bulls Girişim Sermayesi GYO (BULGS) 110.000
Kiler GYO (KLGYO) 463.000
Tureks Turizm (TUREX) 400.000
Bor Şeker (BORSK) 210.000
Luxera GYO (LXGYO) 75.000
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 350.000
Orge Enerji (ORGE) 1.290.000
Sanko Pazarlama (SANKO) 31.000
Adra GYO (ADGYO) 85.000
Dagi Giyim (DAGI) 76.457
PC İletişim (PCILT) 181.700
Gür-Sel Turizm (GRSEL) 17.313
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 2.330.758
Zeray GYO (ZERGY) 88.635
Tatlıpınar Enerji (TATEN) 200.000
ATP Yazılım (ATATP) 20.000
Ulusoy Un (ULUUN) 1.554.994
Söke Değirmencilik (SOKE) 475.000
Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) 15.000
Metgün Enerji (METEN) 340.000
Aztek Teknoloji (AZTEK) 505.167
Kuzugrup GYO (KZGYO) 154.000
Europap Tezol (TEZOL) 249.102
Kartonsan (KARTN) 90.000
Meysu Gıda (MEYSU) 628.478

20 Ekim Salı

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot)
DCT Trading (DCTTR) 78.925
Albayrak Hazır Beton (ALBTN) 100.000
Ekim Turizm (EKIM) 159.694
Kapeks Kimya (KPEKS) 1.257
TAB Gıda (TABGD) 30.000
Fade Gıda (FADE) 10.000
Net Holding (NTHOL) 33.284
Asce GYO (ASGYO) 85.131
Akfen GYO (AKFGY) 268.325
Enerya Enerji (ENERY) 99.315
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 415.211
Ekinciler Demir Çelik (EKDMR) 76.454
Akfen İnşaat (AKFIS) 250.000
Ofis Yem (OFSYM) 18.818
Yayla Agro Gıda (YYLGD) 71.000
TGS Dış Ticaret (TGSAS) 26.000
Tukaş (TUKAS) 8.621.971
Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 250.000
Euro Menkul Kıymet YO (EUYO) 20.000
Koç Metalurji (KOCMT) 8.856
Osmanlı Yatırım (OSMEN) 60.278
Gedik Yatırım (GEDIK) 652.083
Kervan Gıda (KRVGD) 400.000
Bulls Girişim Sermayesi GYO (BULGS) 44.658
Kiler Holding (KLRHO) 173.000
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 15.520
Orge Enerji (ORGE) 100.000
Adra GYO (ADGYO) 200.000
Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) 354.775
Dagi Giyim (DAGI) 100.000
PC İletişim (PCILT) 5.000
Netcad Yazılım (NETCD) 57.763
Gür-Sel Turizm (GRSEL) 2.187
Teknika Plast (TKNKA) 100.000
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1.513.728
Zeray GYO (ZERGY) 658.309
Selçuk Ecza Deposu (SELEC) 480.000
Tatlıpınar Enerji (TATEN) 10.000.000
ATP Yazılım (ATATP) 25.000
Ulusoy Un (ULUUN) 786.223
Söke Değirmencilik (SOKE) 319.961
Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO) 2.711.000
CVK Maden (CVKMD) 750.000
Akiş GYO (AKSGY) 2.342.500
Metgün Enerji (METEN) 591.334
Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) 87.000
Akhan Un (AKHAN) 40.000
Atakey Patates (ATAKP) 36.532
Europap Tezol (TEZOL) 527.481
Aztek Teknoloji (AZTEK) 269.926
Kartonsan (KARTN) 40.000

21 Ekim Çarşamba

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot)
Beta Enerji (BETAE) 50.000
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) 260.000
Bantaş Ambalaj (BNTAS) 210.000
Kartonsan (KARTN) 500.000
Dof Robotik (DOFRB) 30.000
Masfen Enerji (MASFN) 50.000
Boğaziçi Beton (BOBET) 102.270
Kıraç Galvaniz (TCKRC) 75.000
Albayrak Hazır Beton (ALBTN) 116.000
Kapeks Kimya (KPEKS) 75.000
TAB Gıda (TABGD) 30.000
Fade Gıda (FADE) 25.000
Net Holding (NTHOL) 300.000
Akfen GYO (AKFGY) 5.015.703
Enerya Enerji (ENERY) 2.800.000
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 2.487.148 TRALT, 115.110 TRENJ, 250.000 TRMET
Atakey Patates (ATAKP) 83.468
Akfen İnşaat (AKFIS) 660.000
Yayla Agro Gıda (YYLGD) 75.000
Sanko Pazarlama (SANKO) 67.000
Tukaş (TUKAS) 2.000.000
Bor Şeker (BORSK) 100.000
Euro Menkul Kıymet YO (EUYO) 50.000
Mavi Giyim (MAVI) 350.000
Osmanlı Yatırım (OSMEN) 160.000
Gedik Yatırım (GEDIK) 1.702.868
Kervan Gıda (KRVGD) 150.000
Akhan Un (AKHAN) 50.000
Kiler Holding (KLRHO) 150.000
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 685.000
Orge Enerji (ORGE) 2.300.000
Adra GYO (ADGYO) 465.000
Tureks Turizm (TUREX) 814.459
Park Elektrik (PRKME) 40.000
Gıpta Ofis (GIPTA) 30.000
PC İletişim (PCILT) 30.000
Netcad Yazılım (NETCD) 121.000
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 339.434
Işık Plastik (ISKPL) 1.500.000
ATP Yazılım (ATATP) 5.000
Dagi Giyim (DAGI) 1.100.000
Ekim Turizm (EKIM) 177.509
Kuzugrup GYO (KZGYO) 180.000
Ulusoy Un (ULUUN) 1.538.307
Kiler GYO (KLGYO) 2.601.000
Söke Değirmencilik (SOKE) 650.000
Armada Gıda (ARMGD) 500.000
Europap Tezol (TEZOL) 64.561
Asce GYO (ASGYO) 700.000
Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) 100.000
CVK Maden (CVKMD) 2.525.000
Tatlıpınar Enerji (TATEN) 710.000
Gür-Sel Turizm (GRSEL) 4.000
Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO) 580.000
Aztek Teknoloji (AZTEK) 93.515
Gentaş (GENTS) 500.000
Meysu Gıda (MEYSU) 813.635

22 Ekim Perşembe

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot)
Bilici Yatırım (BLCYT) 624.880
Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 350.000
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) 100.000
Bantaş Ambalaj (BNTAS) 100.000
Metgün Enerji (METEN) 634.531
Dof Robotik (DOFRB) 30.000
Masfen Enerji (MASFN) 70.000
Kıraç Galvaniz (TCKRC) 85.000
Teknika Plast (TKNKA) 100.000
Albayrak Hazır Beton (ALBTN) 100.000
Kapeks Kimya (KPEKS) 50.000
Savur GYO (SVGYO) 3.000.000
Fade Gıda (FADE) 44.000
Net Holding (NTHOL) 250.000
Akfen GYO (AKFGY) 5.750.000
Enerya Enerji (ENERY) 550.000
Koç Metalurji (KOCMT) 138.637
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 3.510.336 TRALT, 174.000 TRENJ, 310.000 TRMET
Atakey Patates (ATAKP) 59.876
Sanko Pazarlama (SANKO) 109.143
İzdemir Enerji (IZENR) 773.589
Bor Şeker (BORSK) 195.000
Kiler GYO (KLGYO) 754.000
Osmanlı Yatırım (OSMEN) 120.000
Gedik Yatırım (GEDIK) 5.014.955
Armada Gıda (ARMGD) 6.000
Lokman Hekim (LKMNH) 20.000
Akhan Un (AKHAN) 270.000
Kiler Holding (KLRHO) 100.000
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 160.000
Orge Enerji (ORGE) 250.000
Adra GYO (ADGYO) 70.000
Gür-Sel Turizm (GRSEL) 7.000
Tatlıpınar Enerji (TATEN) 2.675.000
Gıpta Ofis (GIPTA) 40.000
Asce GYO (ASGYO) 700.000
PC İletişim (PCILT) 46.000
Netcad Yazılım (NETCD) 25.000
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1.684.454
Işık Plastik (ISKPL) 1.000.000
ATP Yazılım (ATATP) 20.000
Dagi Giyim (DAGI) 64.197
Ekim Turizm (EKIM) 625.000
Kuzugrup GYO (KZGYO) 340.000
Ulusoy Un (ULUUN) 856.906
Söke Değirmencilik (SOKE) 300.000
Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) 600.000
Jantsa (JANTS) 183.003
TAB Gıda (TABGD) 40.000
CVK Maden (CVKMD) 158.022
Aztek Teknoloji (AZTEK) 199.307
Mavi Giyim (MAVI) 350.000
Europap Tezol (TEZOL) 107.990
Blume Metal (BLUME) 236.200
Meysu Gıda (MEYSU) 540.000
Kartonsan (KARTN) 52.500
Gentaş (GENTS) 262.115

23 Ekim Cuma

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot)
Metropal (MCARD) 400.000
Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 201.856
Bantaş Ambalaj (BNTAS) 50.000
Metgün Enerji (METEN) 760.408
Kardemir (KRDMA, KRDMD) 200.000 KRDMA, 300.000 KRDMD
Masfen Enerji (MASFN) 88.654
Kıraç Galvaniz (TCKRC) 370.000
Kapeks Kimya (KPEKS) 50.000
Park Elektrik (PRKME) 45.000
Fade Gıda (FADE) 30.000
Net Holding (NTHOL) 500.000
Akfen GYO (AKFGY) 5.000.000
Koç Metalurji (KOCMT) 246.072
Yayla Agro Gıda (YYLGD) 102.000
Atakey Patates (ATAKP) 44.751
BMS Çelik Hasır (BMSCH) 150.000
Kervan Gıda (KRVGD) 600.000
Mavi Giyim (MAVI) 349.715
Sanko Pazarlama (SANKO) 137.229
Akfen İnşaat (AKFIS) 675.000
İzdemir Enerji (IZENR) 1.500.000
Odaş Elektrik (ODAS) 5.000.000
Luxera GYO (LXGYO) 240.000
Osmanlı Yatırım (OSMEN) 100.000
Gedik Yatırım (GEDIK) 1.710.890
Kiler Holding (KLRHO) 107.000
Orge Enerji (ORGE) 450.000
Tureks Turizm (TUREX) 1.715.000
Gür-Sel Turizm (GRSEL) 22.500
Netcad Yazılım (NETCD) 54.000
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1.017.394
ATP Yazılım (ATATP) 30.000
Ekim Turizm (EKIM) 440.000
Sabancı Holding (SAHOL) 300.000
Kuzugrup GYO (KZGYO) 340.000
Jantsa (JANTS) 187.180
TAB Gıda (TABGD) 15.000
Beta Enerji (BETAE) 15.000
Ulusoy Un (ULUUN) 1.367.104
Söke Değirmencilik (SOKE) 275.000
PC İletişim (PCILT) 30.110
Aztek Teknoloji (AZTEK) 521.294
Dagi Giyim (DAGI) 750.000
Kiler GYO (KLGYO) 1.086.000
Turkcell (TCELL) 3.201.696
Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) 115.000
Akiş GYO (AKSGY) 1.046.500

BORSA İSTANBUL'DA PAY GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Pay geri alımı, halka açık bir şirketin kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler bu işlemleri sermaye yönetimi, pay fiyatının desteklenmesi veya açıklanan geri alım programlarının uygulanması gibi nedenlerle gerçekleştirebiliyor.

Ancak pay geri alımları, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcıların işlem miktarının yanı sıra şirketin finansal durumunu, geri alım programının büyüklüğünü ve KAP açıklamalarını da değerlendirmesi gerekiyor.

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