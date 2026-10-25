Borsa İstanbul'da şirketler kendi hisselerini toplamaya devam ediyor! 19-23 Ekim haftasında 82 halka açık şirket milyonlarca lotluk pay geri alımına imza attı. Tukaş, Akfen GYO ve Tatlıpınar Enerji gibi şirketlerin gerçekleştirdiği yüksek miktarlı işlemler haftanın geri alım tablosunda öne çıktı.

Bazı şirketler tek günde 10 milyon lota ulaşan alımlar gerçekleştirirken, yatırımcıların portföylerinde bulunan çok sayıda hisse de listede yer aldı. İşte geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da kendi paylarını geri alan şirketler ve gün gün açıklanan işlem miktarları...

HAFTANIN EN YÜKSEK GERİ ALIM İŞLEMLERİ

19 Ekim Pazartesi günü Tukaş 9 milyon 378 bin 29 lot, 20 Ekim Salı günü Tatlıpınar Enerji 10 milyon lot, 21 Ekim Çarşamba günü Akfen GYO 5 milyon 15 bin 703 lot, 22 Ekim Perşembe günü yine Akfen GYO 5 milyon 750 bin lot ve 23 Ekim Cuma günü Akfen GYO ile Odaş 5'er milyon lot geri alım gerçekleştirdi.

TUKAŞ'TAN İKİ GÜNDE 18 MİLYON LOTLUK GERİ ALIM

Tukaş (TUKAS), 19 Ekim'de 9 milyon 378 bin 29 lot, 20 Ekim'de ise 8 milyon 621 bin 971 lot pay geri aldı. Böylece şirketin iki işlem gününde gerçekleştirdiği geri alımların toplamı 18 milyon lota ulaştı.

AKFEN GYO'DAN HAFTA BOYUNCA MİLYONLARCA LOTLUK İŞLEM

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY), 19-23 Ekim haftasının beş işlem gününde de pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirketin hafta boyunca geri aldığı payların toplamı 22 milyon 934 bin 28 lot oldu.

TATLIPINAR ENERJİ TEK GÜNDE 10 MİLYON LOT GERİ ALDI

Tatlıpınar Enerji (TATEN), 20 Ekim Salı günü 10 milyon lotluk geri alım gerçekleştirdi. Şirketin aynı hafta diğer günlerde yaptığı işlemlerle birlikte toplam geri alım miktarı 13 milyon 595 bin lota ulaştı.

GÜN GÜN BORSADA GERİ ALIM İŞLEMLERİ

19 Ekim Pazartesi

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot) Mavi Giyim (MAVI) 350.000 Orzaks İlaç (ORZAX) 688.000 Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO) 250.000 Kapeks Kimya (KPEKS) 100.000 Gen İlaç (GENIL) 2.000.000 TAB Gıda (TABGD) 25.000 Atakey Patates (ATAKP) 60.000 Net Holding (NTHOL) 350.000 Asce GYO (ASGYO) 294.583 Akfen GYO (AKFGY) 6.900.000 Enerya Enerji (ENERY) 1.760.000 Ofis Yem (OFSYM) 60.572 Tukaş (TUKAS) 9.378.029 Gıpta Ofis (GIPTA) 50.000 Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 242.865 Euro Menkul Kıymet YO (EUYO) 30.000 Osmanlı Yatırım (OSMEN) 120.000 Gedik Yatırım (GEDIK) 962.201 Arsan Holding (ARSAN) 266.000 Masfen Enerji (MASFN) 80.000 Kervan Gıda (KRVGD) 900.000 Metropal (MCARD) 10.000 Bulls Girişim Sermayesi GYO (BULGS) 110.000 Kiler GYO (KLGYO) 463.000 Tureks Turizm (TUREX) 400.000 Bor Şeker (BORSK) 210.000 Luxera GYO (LXGYO) 75.000 Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 350.000 Orge Enerji (ORGE) 1.290.000 Sanko Pazarlama (SANKO) 31.000 Adra GYO (ADGYO) 85.000 Dagi Giyim (DAGI) 76.457 PC İletişim (PCILT) 181.700 Gür-Sel Turizm (GRSEL) 17.313 Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 2.330.758 Zeray GYO (ZERGY) 88.635 Tatlıpınar Enerji (TATEN) 200.000 ATP Yazılım (ATATP) 20.000 Ulusoy Un (ULUUN) 1.554.994 Söke Değirmencilik (SOKE) 475.000 Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) 15.000 Metgün Enerji (METEN) 340.000 Aztek Teknoloji (AZTEK) 505.167 Kuzugrup GYO (KZGYO) 154.000 Europap Tezol (TEZOL) 249.102 Kartonsan (KARTN) 90.000 Meysu Gıda (MEYSU) 628.478

20 Ekim Salı

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot) DCT Trading (DCTTR) 78.925 Albayrak Hazır Beton (ALBTN) 100.000 Ekim Turizm (EKIM) 159.694 Kapeks Kimya (KPEKS) 1.257 TAB Gıda (TABGD) 30.000 Fade Gıda (FADE) 10.000 Net Holding (NTHOL) 33.284 Asce GYO (ASGYO) 85.131 Akfen GYO (AKFGY) 268.325 Enerya Enerji (ENERY) 99.315 Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 415.211 Ekinciler Demir Çelik (EKDMR) 76.454 Akfen İnşaat (AKFIS) 250.000 Ofis Yem (OFSYM) 18.818 Yayla Agro Gıda (YYLGD) 71.000 TGS Dış Ticaret (TGSAS) 26.000 Tukaş (TUKAS) 8.621.971 Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 250.000 Euro Menkul Kıymet YO (EUYO) 20.000 Koç Metalurji (KOCMT) 8.856 Osmanlı Yatırım (OSMEN) 60.278 Gedik Yatırım (GEDIK) 652.083 Kervan Gıda (KRVGD) 400.000 Bulls Girişim Sermayesi GYO (BULGS) 44.658 Kiler Holding (KLRHO) 173.000 Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 15.520 Orge Enerji (ORGE) 100.000 Adra GYO (ADGYO) 200.000 Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) 354.775 Dagi Giyim (DAGI) 100.000 PC İletişim (PCILT) 5.000 Netcad Yazılım (NETCD) 57.763 Gür-Sel Turizm (GRSEL) 2.187 Teknika Plast (TKNKA) 100.000 Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1.513.728 Zeray GYO (ZERGY) 658.309 Selçuk Ecza Deposu (SELEC) 480.000 Tatlıpınar Enerji (TATEN) 10.000.000 ATP Yazılım (ATATP) 25.000 Ulusoy Un (ULUUN) 786.223 Söke Değirmencilik (SOKE) 319.961 Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO) 2.711.000 CVK Maden (CVKMD) 750.000 Akiş GYO (AKSGY) 2.342.500 Metgün Enerji (METEN) 591.334 Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) 87.000 Akhan Un (AKHAN) 40.000 Atakey Patates (ATAKP) 36.532 Europap Tezol (TEZOL) 527.481 Aztek Teknoloji (AZTEK) 269.926 Kartonsan (KARTN) 40.000

21 Ekim Çarşamba

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot) Beta Enerji (BETAE) 50.000 Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) 260.000 Bantaş Ambalaj (BNTAS) 210.000 Kartonsan (KARTN) 500.000 Dof Robotik (DOFRB) 30.000 Masfen Enerji (MASFN) 50.000 Boğaziçi Beton (BOBET) 102.270 Kıraç Galvaniz (TCKRC) 75.000 Albayrak Hazır Beton (ALBTN) 116.000 Kapeks Kimya (KPEKS) 75.000 TAB Gıda (TABGD) 30.000 Fade Gıda (FADE) 25.000 Net Holding (NTHOL) 300.000 Akfen GYO (AKFGY) 5.015.703 Enerya Enerji (ENERY) 2.800.000 Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 2.487.148 TRALT, 115.110 TRENJ, 250.000 TRMET Atakey Patates (ATAKP) 83.468 Akfen İnşaat (AKFIS) 660.000 Yayla Agro Gıda (YYLGD) 75.000 Sanko Pazarlama (SANKO) 67.000 Tukaş (TUKAS) 2.000.000 Bor Şeker (BORSK) 100.000 Euro Menkul Kıymet YO (EUYO) 50.000 Mavi Giyim (MAVI) 350.000 Osmanlı Yatırım (OSMEN) 160.000 Gedik Yatırım (GEDIK) 1.702.868 Kervan Gıda (KRVGD) 150.000 Akhan Un (AKHAN) 50.000 Kiler Holding (KLRHO) 150.000 Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 685.000 Orge Enerji (ORGE) 2.300.000 Adra GYO (ADGYO) 465.000 Tureks Turizm (TUREX) 814.459 Park Elektrik (PRKME) 40.000 Gıpta Ofis (GIPTA) 30.000 PC İletişim (PCILT) 30.000 Netcad Yazılım (NETCD) 121.000 Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 339.434 Işık Plastik (ISKPL) 1.500.000 ATP Yazılım (ATATP) 5.000 Dagi Giyim (DAGI) 1.100.000 Ekim Turizm (EKIM) 177.509 Kuzugrup GYO (KZGYO) 180.000 Ulusoy Un (ULUUN) 1.538.307 Kiler GYO (KLGYO) 2.601.000 Söke Değirmencilik (SOKE) 650.000 Armada Gıda (ARMGD) 500.000 Europap Tezol (TEZOL) 64.561 Asce GYO (ASGYO) 700.000 Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) 100.000 CVK Maden (CVKMD) 2.525.000 Tatlıpınar Enerji (TATEN) 710.000 Gür-Sel Turizm (GRSEL) 4.000 Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO) 580.000 Aztek Teknoloji (AZTEK) 93.515 Gentaş (GENTS) 500.000 Meysu Gıda (MEYSU) 813.635

22 Ekim Perşembe

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot) Bilici Yatırım (BLCYT) 624.880 Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 350.000 Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) 100.000 Bantaş Ambalaj (BNTAS) 100.000 Metgün Enerji (METEN) 634.531 Dof Robotik (DOFRB) 30.000 Masfen Enerji (MASFN) 70.000 Kıraç Galvaniz (TCKRC) 85.000 Teknika Plast (TKNKA) 100.000 Albayrak Hazır Beton (ALBTN) 100.000 Kapeks Kimya (KPEKS) 50.000 Savur GYO (SVGYO) 3.000.000 Fade Gıda (FADE) 44.000 Net Holding (NTHOL) 250.000 Akfen GYO (AKFGY) 5.750.000 Enerya Enerji (ENERY) 550.000 Koç Metalurji (KOCMT) 138.637 Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 3.510.336 TRALT, 174.000 TRENJ, 310.000 TRMET Atakey Patates (ATAKP) 59.876 Sanko Pazarlama (SANKO) 109.143 İzdemir Enerji (IZENR) 773.589 Bor Şeker (BORSK) 195.000 Kiler GYO (KLGYO) 754.000 Osmanlı Yatırım (OSMEN) 120.000 Gedik Yatırım (GEDIK) 5.014.955 Armada Gıda (ARMGD) 6.000 Lokman Hekim (LKMNH) 20.000 Akhan Un (AKHAN) 270.000 Kiler Holding (KLRHO) 100.000 Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) 160.000 Orge Enerji (ORGE) 250.000 Adra GYO (ADGYO) 70.000 Gür-Sel Turizm (GRSEL) 7.000 Tatlıpınar Enerji (TATEN) 2.675.000 Gıpta Ofis (GIPTA) 40.000 Asce GYO (ASGYO) 700.000 PC İletişim (PCILT) 46.000 Netcad Yazılım (NETCD) 25.000 Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1.684.454 Işık Plastik (ISKPL) 1.000.000 ATP Yazılım (ATATP) 20.000 Dagi Giyim (DAGI) 64.197 Ekim Turizm (EKIM) 625.000 Kuzugrup GYO (KZGYO) 340.000 Ulusoy Un (ULUUN) 856.906 Söke Değirmencilik (SOKE) 300.000 Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) 600.000 Jantsa (JANTS) 183.003 TAB Gıda (TABGD) 40.000 CVK Maden (CVKMD) 158.022 Aztek Teknoloji (AZTEK) 199.307 Mavi Giyim (MAVI) 350.000 Europap Tezol (TEZOL) 107.990 Blume Metal (BLUME) 236.200 Meysu Gıda (MEYSU) 540.000 Kartonsan (KARTN) 52.500 Gentaş (GENTS) 262.115

23 Ekim Cuma

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot) Metropal (MCARD) 400.000 Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM) 201.856 Bantaş Ambalaj (BNTAS) 50.000 Metgün Enerji (METEN) 760.408 Kardemir (KRDMA, KRDMD) 200.000 KRDMA, 300.000 KRDMD Masfen Enerji (MASFN) 88.654 Kıraç Galvaniz (TCKRC) 370.000 Kapeks Kimya (KPEKS) 50.000 Park Elektrik (PRKME) 45.000 Fade Gıda (FADE) 30.000 Net Holding (NTHOL) 500.000 Akfen GYO (AKFGY) 5.000.000 Koç Metalurji (KOCMT) 246.072 Yayla Agro Gıda (YYLGD) 102.000 Atakey Patates (ATAKP) 44.751 BMS Çelik Hasır (BMSCH) 150.000 Kervan Gıda (KRVGD) 600.000 Mavi Giyim (MAVI) 349.715 Sanko Pazarlama (SANKO) 137.229 Akfen İnşaat (AKFIS) 675.000 İzdemir Enerji (IZENR) 1.500.000 Odaş Elektrik (ODAS) 5.000.000 Luxera GYO (LXGYO) 240.000 Osmanlı Yatırım (OSMEN) 100.000 Gedik Yatırım (GEDIK) 1.710.890 Kiler Holding (KLRHO) 107.000 Orge Enerji (ORGE) 450.000 Tureks Turizm (TUREX) 1.715.000 Gür-Sel Turizm (GRSEL) 22.500 Netcad Yazılım (NETCD) 54.000 Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 1.017.394 ATP Yazılım (ATATP) 30.000 Ekim Turizm (EKIM) 440.000 Sabancı Holding (SAHOL) 300.000 Kuzugrup GYO (KZGYO) 340.000 Jantsa (JANTS) 187.180 TAB Gıda (TABGD) 15.000 Beta Enerji (BETAE) 15.000 Ulusoy Un (ULUUN) 1.367.104 Söke Değirmencilik (SOKE) 275.000 PC İletişim (PCILT) 30.110 Aztek Teknoloji (AZTEK) 521.294 Dagi Giyim (DAGI) 750.000 Kiler GYO (KLGYO) 1.086.000 Turkcell (TCELL) 3.201.696 Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) 115.000 Akiş GYO (AKSGY) 1.046.500

BORSA İSTANBUL'DA PAY GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Pay geri alımı, halka açık bir şirketin kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler bu işlemleri sermaye yönetimi, pay fiyatının desteklenmesi veya açıklanan geri alım programlarının uygulanması gibi nedenlerle gerçekleştirebiliyor.

Ancak pay geri alımları, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcıların işlem miktarının yanı sıra şirketin finansal durumunu, geri alım programının büyüklüğünü ve KAP açıklamalarını da değerlendirmesi gerekiyor.