Borsa İstanbul'da işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding'in (IEYHO) iştiraklerinin Çemaş Döküm (CEMAS) hisselerinde gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. Işıklar Holding 12 işlem gününde 1,55 milyon lot alım yaparken grubun diğer iştiraki Çimtek'in ekim ayı başında 7 milyon lot satış yaptığı ortaya çıktı. İşte KAP bildirimlerinde yer alan işlemlerin ayrıntıları.

IŞIKLAR HOLDİNG'DEN 12 İŞLEM GÜNÜNDE 1,55 MİLYON LOT ALIM

Işıklar Holding, 7 Ekim'de başladığı alımlarına 22 Ekim'e kadar devam etti.

Bu süreçte toplam 1 milyon 550 bin CEMAS payı satın alınırken şirketin Çemaş sermayesindeki doğrudan pay oranı yüzde 11,45'ten yüzde 11,64'e yükseldi.

KAP bildirimlerine göre yapılan işlemler şöyle;

İşlem tarihi Alınan pay (lot) İşlem tutarı (TL) 7 Ekim 200.000 622.660 8 Ekim 200.000 619.670 9 Ekim 150.000 471.000 12 Ekim 150.000 457.630 13 Ekim 150.000 454.757 14 Ekim 100.000 300.179 15 Ekim 150.000 450.197 16 Ekim 150.000 434.695 19 Ekim 50.000 140.030 20 Ekim 100.000 268.520 21 Ekim 100.000 267.100 22 Ekim 50.000 130.725 Toplam 1.550.000 4.617.163

Bu dönemde gerçekleştirilen alımların pay başına ağırlıklı ortalama maliyeti yaklaşık 2,98 TL olarak hesaplandı.

AYNI GRUBUN DİĞER İŞTİRAKİ 7 MİLYON LOT SATTI

Işıklar Holding'in alımlarından önce grubun diğer iştiraki Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. tarafından ise yüksek miktarlı satış işlemleri gerçekleştirildi.

KAP açıklamalarına göre Çimtek, 5 Ekim 2026 tarihinde 6 milyon 325 bin adet CEMAS payını 20 milyon 215 bin 482 TL karşılığında sattı.

Şirket, 6 Ekim'de ise 675 bin adet pay için 2 milyon 128 bin 670 TL tutarında satış gerçekleştirdi.

Böylece Çimtek'in iki işlem günündeki toplam satışı 7 milyon lota, satış tutarı ise yaklaşık 22,34 milyon TL'ye ulaştı.

Söz konusu işlemlerin ardından Çimtek'in Çemaş sermayesindeki pay oranı yüzde 6,08'den yüzde 5,20'ye geriledi.

IŞIKLAR HOLDİNG'İN CEMAS'TAKİ PAYI YÜZDE 11,64'E ÇIKTI

Işıklar Holding'in CEMAS paylarına yönelik alımları eylül ayında da gerçekleşmişti.

22 Eylül'de 250 bin, 23 Eylül'de ise 100 bin adet pay satın alınmıştı.

Bu iki işlemle birlikte şirketin Çemaş'taki pay oranı yüzde 11,40'tan yüzde 11,45'e yükselmişti.

22 Eylül-22 Ekim arasındaki açıklanmış işlemler birlikte değerlendirildiğinde Işıklar Holding'in toplam 1,9 milyon CEMAS payı için yaklaşık 5,8 milyon TL ödediği hesaplandı.

23 Ekim'de KAP'a yapılan son açıklamaya göre ise 22 Ekim tarihinde 50 bin adet pay daha satın alındı. Bu işlemin ardından şirketin doğrudan ortaklık oranı yuvarlanmış haliyle yüzde 11,64 seviyesinde kaldı.

IEYHO VE CEMAS HİSSELERİNDE SERT HAFTALIK KAYIP

Işıklar Holding'in Çemaş paylarındaki alımları devam ederken her iki şirketin hisseleri de 19-23 Ekim haftasını düşüşle tamamladı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisseleri beş işlem günü üst üste taban yaparak yüzde 40,85 kayıpla 12,15 TL'ye geriledi.

Çemaş Döküm (CEMAS) hisseleri ise haftalık yüzde 5,49 değer kaybederek 2,41 TL'den kapanış gerçekleştirdi.

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