Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında 14 hisse üst üste taban yaptı. TRHOL, TERA, DSTKF ve IEYHO dahil yüzde 40'tan fazla kaybettiren hisselerin tam listesi belli oldu.
Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında sert satışlar yaşandı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,16 kayıpla tamamlarken 14 hissede değer kaybı yüzde 40'ı aştı. TRHOL, TERA, DSTKF ve IEYHO'nun da aralarında bulunduğu hisselerde peş peşe taban fiyatlar görüldü. İşte haftanın en çok düşen hisseleri ve kapanış fiyatları.
14 HİSSEDE 5 GÜNLÜK TABAN SERİSİ
Haftalık verilere göre en sert düşüş yüzde 40,90 ile Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hissesinde gerçekleşti. Hisse, 23 Ekim Cuma gününü 237 TL seviyesinden tamamladı.
TRHOL'ü yüzde 40,86'lık kayıpla UFUK, TERA ve DSTKF takip etti.
TMPOL, IEYHO, ALKLC, CRDFA ve LYDYE hisselerinde ise haftalık değer kaybı yüzde 40,85 olarak kaydedildi.
GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ
|Hisse kodu
|Kapanış (TL)
|Haftalık değişim
|TRHOL
|237,00
|-%40,90
|UFUK
|172,40
|-%40,86
|TERA
|13,13
|-%40,86
|DSTKF
|143,60
|-%40,86
|TMPOL
|92,10
|-%40,85
|IEYHO
|12,15
|-%40,85
|ALKLC
|27,42
|-%40,85
|CRDFA
|10,25
|-%40,85
|LYDYE
|3.127,50
|-%40,85
|HEDEF
|13,05
|-%40,84
|OZATD
|263,00
|-%40,83
|BIGEN
|8,28
|-%40,81
|ANELE
|7,60
|-%40,81
|TEHOL
|2,55
|-%40,42
32 GÜNDÜR TABAN! KAYIP YÜZDE 96'YI GEÇTİ
En uzun taban serilerinden biri Anel Elektrik (ANELE) hissesinde görüldü.
10 Eylül 2026'da başlayan kesintisiz taban serisi, 23 Ekim itibarıyla 32 işlem gününe ulaştı.
ANELE hisseleri bu süreçte yüzde 96,53 değer kaybederken son işlem gününü 7,60 TL seviyesinden tamamladı.
Böylece seri başlamadan önce 100 bin TL değerindeki bir yatırımın karşılığı, hisse adedi değişmediği varsayımıyla yaklaşık 3 bin 470 TL'ye geriledi.
7 HİSSEDE 28 GÜNLÜK TABAN SERİSİ
16 Eylül'den bu yana kesintisiz taban kapanışları yaşayan hisseler arasında Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL), Destek Finans Faktoring (DSTKF), Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Altınkılıç Gıda (ALKLC), Birleşim Grup Enerji (BIGEN), Özata Denizcilik (OZATD) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) yer aldı.
Bu yedi hissede 23 Ekim itibarıyla üst üste 28 taban kapanışı gerçekleşti.
TRHOL'de bu dönemde değer kaybı yüzde 94,73, DSTKF'de ise yüzde 94,72 oldu.
TERA hisselerinde ise 1 Ekim'deki işlem kesintisi nedeniyle taban serisi 27 işlem günü olarak kaydedildi.
Veriler 19-23 Ekim 2026 haftasını kapsamaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.