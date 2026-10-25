Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında sert satışlar yaşandı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,16 kayıpla tamamlarken 14 hissede değer kaybı yüzde 40'ı aştı. TRHOL, TERA, DSTKF ve IEYHO'nun da aralarında bulunduğu hisselerde peş peşe taban fiyatlar görüldü. İşte haftanın en çok düşen hisseleri ve kapanış fiyatları.

14 HİSSEDE 5 GÜNLÜK TABAN SERİSİ

Haftalık verilere göre en sert düşüş yüzde 40,90 ile Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hissesinde gerçekleşti. Hisse, 23 Ekim Cuma gününü 237 TL seviyesinden tamamladı.

TRHOL'ü yüzde 40,86'lık kayıpla UFUK, TERA ve DSTKF takip etti.

TMPOL, IEYHO, ALKLC, CRDFA ve LYDYE hisselerinde ise haftalık değer kaybı yüzde 40,85 olarak kaydedildi.

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

Hisse kodu Kapanış (TL) Haftalık değişim TRHOL 237,00 -%40,90 UFUK 172,40 -%40,86 TERA 13,13 -%40,86 DSTKF 143,60 -%40,86 TMPOL 92,10 -%40,85 IEYHO 12,15 -%40,85 ALKLC 27,42 -%40,85 CRDFA 10,25 -%40,85 LYDYE 3.127,50 -%40,85 HEDEF 13,05 -%40,84 OZATD 263,00 -%40,83 BIGEN 8,28 -%40,81 ANELE 7,60 -%40,81 TEHOL 2,55 -%40,42

32 GÜNDÜR TABAN! KAYIP YÜZDE 96'YI GEÇTİ

En uzun taban serilerinden biri Anel Elektrik (ANELE) hissesinde görüldü.

10 Eylül 2026'da başlayan kesintisiz taban serisi, 23 Ekim itibarıyla 32 işlem gününe ulaştı.

ANELE hisseleri bu süreçte yüzde 96,53 değer kaybederken son işlem gününü 7,60 TL seviyesinden tamamladı.

Böylece seri başlamadan önce 100 bin TL değerindeki bir yatırımın karşılığı, hisse adedi değişmediği varsayımıyla yaklaşık 3 bin 470 TL'ye geriledi.

7 HİSSEDE 28 GÜNLÜK TABAN SERİSİ

16 Eylül'den bu yana kesintisiz taban kapanışları yaşayan hisseler arasında Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL), Destek Finans Faktoring (DSTKF), Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Altınkılıç Gıda (ALKLC), Birleşim Grup Enerji (BIGEN), Özata Denizcilik (OZATD) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) yer aldı.

Bu yedi hissede 23 Ekim itibarıyla üst üste 28 taban kapanışı gerçekleşti.

TRHOL'de bu dönemde değer kaybı yüzde 94,73, DSTKF'de ise yüzde 94,72 oldu.

TERA hisselerinde ise 1 Ekim'deki işlem kesintisi nedeniyle taban serisi 27 işlem günü olarak kaydedildi.

Veriler 19-23 Ekim 2026 haftasını kapsamaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir.