Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 708,5 milyon TL net satış kaydedildi. Banka hisseleri alım listesinin zirvesine yerleşirken ASTOR, SASA ve THYAO'daki toplam net satış 1 milyar TL'yi aştı. İşte HSBC'nin geçen hafta en çok aldığı ve sattığı hisseler.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

HSBC üzerinden gerçekleştirilen haftalık işlemlerde en yüksek net alım 266,3 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) hisselerinde kaydedildi. YKBNK'yi 186,4 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 144,5 milyon TL ile Akbank (AKBNK) takip etti.

19-23 Ekim 2026 haftasında en fazla net alım yapılan hisseler:

Hisse Net alım (TL) Pay YKBNK 266.331.908,88 %17,31 ISCTR 186.362.874,72 %12,11 AKBNK 144.519.755,70 %9,39 GLDTR 120.122.208,50 %7,81 TURSG 117.513.234,79 %7,64 Diğer 703.644.955,16 %45,74

BANKA HİSSELERİNE 597 MİLYON TL'LİK ALIM

Haftalık dağılımda en belirgin ayrıntılardan biri banka hisselerindeki net alım yoğunluğu oldu.

YKBNK, ISCTR ve AKBNK hisselerinde gerçekleştirilen toplam net alım 597 milyon 214 bin 539 TL'ye ulaştı.

Bu üç banka hissesi, HSBC üzerinden gerçekleşen toplam pozitif net işlem tutarının yaklaşık yüzde 38,82'sini oluşturdu.

Alım listesinin devamında QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu (GLDTR) ve Türkiye Sigorta (TURSG) yer aldı.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise enerji, sanayi ve havacılık şirketleri listenin ilk sıralarında yer aldı.

Astor Enerji (ASTOR) 359,6 milyon TL ile en fazla net satış yapılan hisse oldu. ASTOR'u 358,9 milyon TL ile Sasa Polyester (SASA), 344,1 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.

19-23 Ekim 2026 haftasında en fazla net satış yapılan hisseler:

Hisse Net satış (TL) Pay ASTOR 359.616.865,70 %16,00 SASA 358.924.613,91 %15,97 THYAO 344.067.559,55 %15,31 ASELS 167.317.235,00 %7,45 SAHOL 129.307.044,80 %5,75 Diğer 887.741.295,75 %39,51

ÜÇ HİSSEDE 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN SATIŞ

HSBC'nin haftalık işlem dağılımında ASTOR, SASA ve THYAO hisselerindeki satışların büyüklüğü öne çıktı.

Bu üç hissede toplam 1 milyar 62 milyon 609 bin 39 TL'lik net satış gerçekleşti.

Söz konusu tutar, haftalık toplam negatif net işlem tutarının yaklaşık yüzde 47,29'una karşılık geldi.

ASELS ve SAHOL hisselerindeki net satışların toplamı ise yaklaşık 296,6 milyon TL olarak hesaplandı.

Haftalık veriler, HSBC üzerinden banka hisselerinde net alımların, bazı enerji, sanayi ve havacılık hisselerinde ise net satışların ağırlık kazandığını ortaya koydu.

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