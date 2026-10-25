Borsa İstanbul'da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço sezonu yeni haftada hız kazanıyor. Aralarında Arçelik, Türk Traktör, Brisa ve Çimsa'nın da bulunduğu 12 şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. İşte 26 Ekim Pazartesi günü bilanço takviminde yer alan şirketler ve hisse kodları.

YARIN BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

26 Ekim 2026 Pazartesi günü bilanço takviminde yer alan şirketler şöyle;

Şirket (Hisse kodu) Beklenen bilanço tarihi Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) 26 Ekim Türk Traktör (TTRAK) 26 Ekim Akçansa Çimento (AKCNS) 26-27 Ekim Lila Kağıt (LILAK) 26 Ekim Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) 26 Ekim Çimsa Çimento (CIMSA) 26 Ekim TAB Gıda (TABGD) 26 Ekim Atakey Patates (ATAKP) 26 Ekim Teknosa (TKNSA) 26 Ekim Brisa (BRISA) 26 Ekim Tat Gıda (TATGD) 26 Ekim Arçelik (ARCLK) 26 Ekim

BİLANÇOLARDA HANGİ VERİLER ÖNEMLİ OLACAK?

Şirketlerin temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek sonuçları, yılın ilk dokuz aylık finansal performansını da ortaya koyacak.

Finansal tablolarda şirketlerin satış gelirleri, net dönem kârı veya zararı, faaliyet kârlılığı, borçluluk durumu ve nakit akışları değerlendirilecek.

Özellikle önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılacak sonuçlar, şirketlerin operasyonel performansına ilişkin önemli veriler sunacak.

Açıklanacak bilançoların piyasa beklentilerinden farklılaşması halinde ilgili hisselerde fiyat hareketlerinin yaşanması mümkün.

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