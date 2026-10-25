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Borsa İstanbul'da 26 Ekim'de bilanço açıklaması beklenen 12 şirket belli oldu. ARCLK, TTRAK, BRISA ve CIMSA'nın da yer aldığı 3. çeyrek bilanço takvimi açıklandı.

Borsa İstanbul'da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço sezonu yeni haftada hız kazanıyor. Aralarında Arçelik, Türk Traktör, Brisa ve Çimsa'nın da bulunduğu 12 şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. İşte 26 Ekim Pazartesi günü bilanço takviminde yer alan şirketler ve hisse kodları.

YARIN BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

26 Ekim 2026 Pazartesi günü bilanço takviminde yer alan şirketler şöyle;

Şirket (Hisse kodu) Beklenen bilanço tarihi
Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA) 26 Ekim
Türk Traktör (TTRAK) 26 Ekim
Akçansa Çimento (AKCNS) 26-27 Ekim
Lila Kağıt (LILAK) 26 Ekim
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) 26 Ekim
Çimsa Çimento (CIMSA) 26 Ekim
TAB Gıda (TABGD) 26 Ekim
Atakey Patates (ATAKP) 26 Ekim
Teknosa (TKNSA) 26 Ekim
Brisa (BRISA) 26 Ekim
Tat Gıda (TATGD) 26 Ekim
Arçelik (ARCLK) 26 Ekim

BİLANÇOLARDA HANGİ VERİLER ÖNEMLİ OLACAK?

Şirketlerin temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek sonuçları, yılın ilk dokuz aylık finansal performansını da ortaya koyacak.

Finansal tablolarda şirketlerin satış gelirleri, net dönem kârı veya zararı, faaliyet kârlılığı, borçluluk durumu ve nakit akışları değerlendirilecek.

Özellikle önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılacak sonuçlar, şirketlerin operasyonel performansına ilişkin önemli veriler sunacak.

Açıklanacak bilançoların piyasa beklentilerinden farklılaşması halinde ilgili hisselerde fiyat hareketlerinin yaşanması mümkün.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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