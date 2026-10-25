Borsa İstanbul'da 26 Ekim'de bilanço açıklaması beklenen 12 şirket belli oldu. ARCLK, TTRAK, BRISA ve CIMSA'nın da yer aldığı 3. çeyrek bilanço takvimi açıklandı.
Borsa İstanbul'da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço sezonu yeni haftada hız kazanıyor. Aralarında Arçelik, Türk Traktör, Brisa ve Çimsa'nın da bulunduğu 12 şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. İşte 26 Ekim Pazartesi günü bilanço takviminde yer alan şirketler ve hisse kodları.
YARIN BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER
26 Ekim 2026 Pazartesi günü bilanço takviminde yer alan şirketler şöyle;
|Şirket (Hisse kodu)
|Beklenen bilanço tarihi
|Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA)
|26 Ekim
|Türk Traktör (TTRAK)
|26 Ekim
|Akçansa Çimento (AKCNS)
|26-27 Ekim
|Lila Kağıt (LILAK)
|26 Ekim
|Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT)
|26 Ekim
|Çimsa Çimento (CIMSA)
|26 Ekim
|TAB Gıda (TABGD)
|26 Ekim
|Atakey Patates (ATAKP)
|26 Ekim
|Teknosa (TKNSA)
|26 Ekim
|Brisa (BRISA)
|26 Ekim
|Tat Gıda (TATGD)
|26 Ekim
|Arçelik (ARCLK)
|26 Ekim
BİLANÇOLARDA HANGİ VERİLER ÖNEMLİ OLACAK?
Şirketlerin temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek sonuçları, yılın ilk dokuz aylık finansal performansını da ortaya koyacak.
Finansal tablolarda şirketlerin satış gelirleri, net dönem kârı veya zararı, faaliyet kârlılığı, borçluluk durumu ve nakit akışları değerlendirilecek.
Özellikle önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılacak sonuçlar, şirketlerin operasyonel performansına ilişkin önemli veriler sunacak.
Açıklanacak bilançoların piyasa beklentilerinden farklılaşması halinde ilgili hisselerde fiyat hareketlerinin yaşanması mümkün.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.