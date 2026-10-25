Gümüş fiyatlarında düşüş hız kesmeden devam ediyor. Ons gümüş 54 doların altına inerek 2026 yılının en düşük kapanışını gerçekleştirirken gram gümüş 86,14 TL'ye geriledi. Yılın başında rekor seviyelere ulaşan gümüş, zirvesinden yaklaşık yüzde 55 değer kaybetti. Peki, gümüş neden düşüyor? İşte piyasalardaki son gelişmeler...

GÜMÜŞ FİYATLARINDA BÜYÜK KAYIP

Gümüş, 2026 yılının ocak ayında yaklaşık 121 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Ancak sonraki aylarda yaşanan sert satışlarla birlikte fiyatlarda büyük bir geri çekilme gerçekleşti.

Ons gümüşün 53,92 dolara kadar gerilemesiyle rekor seviyeye kıyasla oluşan kayıp yaklaşık yüzde 55'e ulaştı.

Böylece yılın başındaki yükselişin önemli bir bölümü geri verilirken gümüş, 2026'nın en düşük kapanış seviyesine indi.

GRAM GÜMÜŞ 86 TL'YE GERİLEDİ

16 Ekim'de 90,70 TL seviyesinde bulunan gram gümüş, 23 Ekim kapanışında 86,14 TL'ye geriledi. Böylece bir haftalık değer kaybı yüzde 5,03 oldu.

Aynı dönemde ons gümüş 56,98 dolardan 53,92 dolara düşerek yüzde 5,38 değer kaybetti.

Dolar/TL kurunun 49,51 seviyesinden 49,69'a yükselmesi ise gram gümüşteki düşüşün bir bölümünü sınırladı.

GÜMÜŞ İKİ HAFTADA YÜZDE 11'DEN FAZLA DÜŞTÜ

Gümüş piyasasında kayıplar ikinci haftaya taşındı. 9 Ekim'de 60,74 dolar seviyesinde bulunan ons gümüş, 23 Ekim'de 53,92 dolara kadar geriledi.

Böylece iki haftalık değer kaybı yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

Gram gümüşte ise aynı dönemde fiyatlar 96,21 TL'den 86,14 TL'ye indi. Bu gelişmeyle gram gümüş iki haftada 10 TL'nin üzerinde değer kaybetti.

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Gümüş fiyatları üzerindeki baskının önemli nedenleri arasında ABD'deki faiz beklentileri ve küresel piyasalarda artan riskler bulunuyor.

Orta Doğu'daki gelişmelerle yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişelerini güçlendirdi.

Brent petrolün 23 Ekim'de 116,72 dolara ulaşmasının ardından Fed'in para politikasında sıkı duruşunu koruyabileceği beklentileri arttı.

Piyasalarda Fed'in 28 Ekim'deki toplantısında faizleri sabit bırakacağı öngörülürken aralık ayında faiz artırımı olasılığı da fiyatlanıyor.

Faiz getirisi bulunmayan değerli metaller, yüksek faiz beklentilerinin güçlendiği dönemlerde satış baskısıyla karşılaşabiliyor.

ALTIN GÜMÜŞTEN DAHA AZ DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında da gerileme yaşandı. Ons altın 4.165 dolardan 3.996 dolara düşerek yüzde 4,06 değer kaybetti.

Gümüşteki haftalık düşüş ise yüzde 5,38 olarak gerçekleşti.

Gümüşün altına kıyasla daha fazla değer kaybetmesiyle altın/gümüş rasyosu 73,1'den 74,1 seviyesine yükseldi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Değerli metal piyasalarında yeni haftanın en önemli gündem maddelerinden biri Fed'in faiz kararı olacak.

ABD Merkez Bankası'nın 28 Ekim'de açıklayacağı kararın yanı sıra 29 Ekim'de yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi de takip edilecek.

Faiz beklentilerinde ve küresel risk algısında yaşanabilecek değişimler, önümüzdeki günlerde altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabilir.

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